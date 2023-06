Amenazaron a Ulises Jaitt después de hablar de la muerte de Natacha

El periodistareveló queesta semana a la salida de un canal de televisión, luego de haber participado de un programa en el cual habló sobre la muerte de su hermana,

“Fui amenazado cuando salí del programa 'A la Tarde' el martes. Ahí estuvimos hablando de la causa de mi hermana, fue un programa bastante duro", contó Ulises Jaitt.

Según reveló, el hermano de Nachata Jaitt fue amenazado a la salida de los estudios del canal América TV en Palermo: “Me amenazaron, me llegó un mensaje por Instagram donde me pusieron 'ya vas a caer'", describió Ulises.

"Nunca es bueno recibir una amenaza o recibir ese mensaje mafioso pero no tengo miedo, si no tendría que abandonar la causa y Natacha no se lo merece”, sostuvo con firmeza en su pedido de justicia.

Al respecto, reiteró que "es una causa sobre la cual no me canso de decir que hay corrupción y está todo muy espantanado. La Justicia de Tigre mata a Natacha todos los días”, contó Ulises Jaitt.

“No me va amedrentar a mí una amenaza en las redes sociales. Te quieren asustar para que no sigas avanzando, con esto que se descubrió con la perito que fui a buscar, parece que la gente que mató a Natacha está con miedo y empiezan a poner palos en la rueda”, sostuvo Ulises Jaitt.

En cuanto a la amenaza, el hermano de Natacha Jaitt detalló: “La persona que me amenazó tiene un nombre de usuario pero no fui a denunciarlo, opté por ignorarlo, si veo que reinside y me sigue poniendo cosas iré a hacer la denuncia correspondiente, voy a estar atento a ver si esta persona me sigue poniendo cosas, no me gusta perder el tiempo y no quiero eso, quizás otra persona va y denuncia, yo opté por esperar”.

“Es la primera vez que esta persona me escribe. Justo cuando el tema sale en todos lados me pasa esto, es gravísimo y es una arista más que a mi hermana la mataron ", reiteró el periodista.

"La bajada de linea es que se pasó de sobredosis, acomodaron la autopsia a ese relato pero no hay crimen perfecto”, finalizó Ulises Jaitt en una nota con Juan Etchegoyen.

Fuente: Minuto uno.