Debut con triunfo para Corrientes en U13

Una gran presentación tuvo Corrientes en la fase final del Campeonato Argentino de selecciones masculinas, categoría U13 de básquetbol, que desde ayer se juega en la capital provincial.

En cancha de Regatas, el representativo local no tuvo problemas para superar a Río Negro por 85 a 47, con 16 puntos de Alan Ruíz Díaz y 11 de Bautista Sinatra en uno de los juegos correspondientes a la zona B.

Por el mismo grupo y también por la primera fecha, Entre Ríos le ganó a Mendoza 67 a 50.

Hoy habrá una doble jornada, siempre en cancha de Regatas. A las 11, Corrientes se medirá con Mendoza; previamente, desde las 9, Entre Ríos se medirá contra Río Negro.

Mientras que a las 19, Mendoza jugará contra Río Negro y desde las 21 se dará el choque entre Corrientes y Entre Ríos.

Por la zona A, ayer, Febamba le ganó a Tucumán 93 a 63 y Córdoba hizo lo propio con Neuquén 88 a 40. Estos seleccionados jugarán hoy en la cancha del club Córdoba: 9 Febamba vs. Neuquén y 11 Córdoba vs. Tucumán. En tanto que a las 19 se medirán Neuquén vs. Tucumán y a las 21 lo harán Febamba vs. Córdoba.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales que se jugarán mañana desde las 9 y a las 11 en el estadio José Jorge Contte.