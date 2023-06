Bolsa de palabras

Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Hablar es la hermosa virtud humana de poder expresarse. Decir cuántas veces quiera, una idea, un propósito, y darse el gusto y el lujo de expresarlas cada vez de mil maneras distintas, pero sin apartarse del cometido original.

Acometemos una producción de palabras que supera todo cálculo, algunas originales, otras triviales, peligrosas, vanas, inútiles. En épocas de elecciones, las palabras a modo de promesas inundan toda capacidad de recepción, saturan y molestan.

De esas palabras, surgen, se extraen algunas frases que permiten conocer el grado de las cosas que una sociedad produce sin cesar y que acontecen dentro de ellas. Pensamientos, consignas, insatisfacciones no resueltas, intereses pocos claros, propósitos diversos. Un perfil de primera mano con la múltiple temperatura que aquejan a cada segmento poblacional.

En estos días y con acento argentino, es abrumador coleccionar cada frase que luego se convierten en búmeran, porque no se piensa ni se evalúa el daño que pueden ocasionar. Pero también es cierto, permite conocer involuntariamente el clima que va tomando el día, los días por venir, hasta leer cómo nos irá ese mañana que abona al futuro.

Procedente de la misma entraña, aunque un poco tarde: “Cometimos muchos errores”, lo dijo un funcionario oficial lo cual le confiere mayor preocupación. Un propósito en clave de consigna preelecciones, desperdiciado durante cuatro años de Gobierno: “Con Sergio, con Axel, vamos a repensar una Argentina nueva”. Uno se pregunta, ¿recién ahora?

Hubo tiempo para vislumbrar un cambio, pero las peleas de palacio ocupó las primeras planas, no dejó tiempo que para solamente aunque inmerecidamente se piense en la continuidad y no en enmendar lo mal hecho.

Cristina: “La Corte, mamarracho indigno”. Moisés Naim: “Sorprende cómo enormes grupos humanos entregan su destino a mentirosos”. Beatriz Sarlo: “CFK es la dirigente que más ha tomado rasgos de monarca”, Martín Caparrós: “En Argentina ningún grupo ni ningún líder despiertan confianza”.

Guillermo Francella: “Nuestra forma de vivir es dramática”. Ya lo dice un artículo mío, estableciendo la peligrosidad que las palabras impensadas conllevan en tiempo de encuestas, discursos, relatos a granel, con la ansiedad desmedida de las direcciones diversas e imprevisibles de los votos en tiempo de campaña: “Palabras en elecciones son drones endemoniados”.

Algunos gobernadores abogaron no hace mucho que ante tanta crítica, inaguantable e insostenible, correspondía regular los medios, fue cuando el Gobernador del Chaco dijo: “La gente piensa lo que los periodistas proponen”.

En realidad es el estado gobernante, la sociedad toda, quienes dan letra para que los medios se hagan eco, no para callarlo, sino encararlos para que lo contrahecho pueda mejorar, acudir con correcciones válidas, no se eternicen.

Es casi casi como lo expresa la poeta, Patricia Benito, cuando asevera que rehacerse es permitirnos lograr espacio y tiempo para volver a reemprender, potenciados hasta el final.

“Días que no duran una vida. / Hay días que son un desastre / y te sientes un desastre junto con ellos. / Se van y vuelve el orden. / No te alarmes, solo libra y déjalos que pasen. / Cada cierto tiempo, necesitas desarmarte para volver a encontrarte”.

Necesitamos desarmarnos para volvernos a encontrar. Ya mucho tiempo dura esta decadencia por la que nunca pasó el país, y que políticamente se nutre por causa de los intereses políticos.

Hasta cuándo la inmoralidad. Hay un silencio de radio del propio ciudadano, como querer alejarse de los problemas. Sucede que los problemas no le son ajenos, le competen porque lo medran.

Luego, vienen las sorpresas, después de que las “campanadas” señalan la hora 18, cierre de comicios, y la taba ya no está en el aire porque comienza a tocar tierra, desvelándonos que siempre gana otro porque al país lo miramos de muy lejos como si fueran otros los que eligen.

Es decir, la hora que a partir de allí las urnas comienzan a vomitar votos tras votos porque las elecciones han concluido y ya no hay “tutía”.

No se puede vivir sin compromiso. La palabra es un compromiso porque vacías son, como el peso argentino, una belleza de diseño, pero sin nada ni nadie que lo respalde.

Elisa Carrió que siempre tiene dichos que son como las parábolas, porque vienen de la calle, del idioma cotidiano y popular, alguna vez dijo sobre la desilusión, esa que lo experimentamos a causa de nuestra inacción: “La lucha no es desilusión. Si cada vez que nosotros paramos por una crisis queremos regresar a un pasado ilusorio, nunca vamos a llegar al futuro. Es como volver con el novio que te aburre porque no conseguiste otro”. Claro que es duro llegar al país que no supimos ser, pero mucho más arduo es quedarnos atrás, jugar siempre imaginando, pero jamás jugándonos por serlo de verdad.

El protagonismo en primera persona es esencial para arrancar y salir. No dejando que otros piensen por nosotros, sino nosotros mismos ejerciendo nuestro verdadero rol ciudadano.

No se trata de ser temerarios, sino valientes para ejercer lo que verdaderamente queremos como ciudadanos. Es como el amor, de a uno y apasionados.