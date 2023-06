La Murga festeja sus 30 años en el lugar que la vio nacer

La banda correntina de rock, La Murga festeja sus 30 años el próximo 15 de julio en el Teatro Municipal Solari de Goya, donde todo empezó. De esta manera el grupo busca regresar a sus raíces para repasar con el público las canciones más conocidas.

Tras recorrer más de 600 escenarios de Argentina, Brasil y Paraguay, La Murga llega a sus treinta años con el título de “la pionera del rock en el Nordeste argentino” y siendo además, una de las más convocantes de la región. Todo comenzó en el año 1993 y hoy, a tres décadas de aquellos primeros pasos, La Murga no sólo se consolida como una banda popular correntina, sino que también lo hace llevando como bandera canciones propias con gran impronta social.

Con más de 120 canciones y 15 discos inscriptos en Sadaic, Aadi, marca y logo en Inpi, La Murga trazó un camino y hoy todo su material, tanto de audio como visual, se encuentra también en redes sociales, en su canal de YouTube oficial y en Spotify.

Sin dudas estos números y esta trayectoria no son un dato menor. No es algo que cualquier banda que haya nacido en una localidad del interior del interior pueda decir y por lo tanto no es poco a pesar de que para ellos “Treinta años no son nada”.

El festejo será en el Teatro Municipal “Solari” de Goya, ciudad natal de la banda, el sábado 15 de julio próximo. Pronto se darán a conocer los puntos de venta de las entradas para el evento de festejo y también se está organizando un tour murguero con una combi (pasaje y show incluido) que les permitirá a los fanáticos de la capital correntina y alrededores formar parte del banquete.

Historia murguera

La Murga tuvo sus inicios en 1993 en la ciudad de Corrientes a partir de una pre banda que iba a llamarse “The Worms” y fue el resultado de la inquietud de unos estudiantes universitarios en su mayoría originarios de la ciudad Goya.

Con unos pocos ensayos, se presentaron en bares y discotecas ofreciendo siempre un repertorio propio, algo inusual para la época. A pesar de la inexperiencia musical, se transmitía mucha energía, generando buenas vibras en un público que, sin conocer las canciones, terminaba bailando en cada show.

En el año 1997, lanzaron su primer álbum de estudio: “Todo Empezó En El Barrio” y desde ese momento sus letras siempre buscaron relatar historias cotidianas y contenido social.

En el 1998 llegó “Húmeda Furia”, donde La Murga pudo mostrar un sonido más depurado y los ritmos de Ska y Reggae fueron cobrando mayor importancia. Ese mismo año fue elegida en el Concurso para Bandas del Nordeste organizado Rock & Pop tocando en el estudio móvil “Black Truck” durante el programa “Animal de Radio” conducido por Lalo Mir, en la Costanera de Corrientes ante una multitud de gente y consolidándose como un referente del Nea para esta emisora Nacional.

Ya en el 2000 lanzaron “Todos Contra Todos” la obra más socialmente comprometida, compuesta en plena crisis socioeconómica provincial. En el 2001 ante la necesidad de reflejar el sonido y el espíritu de la banda en vivo y la buena relación con su público se editó el disco “Algunos Vivos” grabado en escenarios diversos del nordeste.

Corriendo el año 2003, “Marcas, Quinta Huella” irrumpió en la escena local, un disco de “canciones” con un marcado carácter intimista por momentos que no dejó de lado la sensibilidad social, que caracteriza a sus letras-

En el 2007, "Interior/Espíritu" fue el disco que presentaron en el Club San Martin ante unas 4 mil personas en diciembre de ese año. Luego, en el 2008, la banda participó junto a Virus por las localidades de la costa de Corrientes en la gira de verano y tocó con Kapanga en la Fiesta Nacional del Surubí en Goya. Después de esto, tocó y grabó su primer disco doble CD/DVD en vivo como festejo de sus primeros quince años en el Parque Camba Cuá de la ciudad de Corrientes, ante más de 5 mil personas.

En 2009 y con un gran recital en el Sindicato de Panaderos de Corrientes, un lugar emblemático del rock correntino, grabaron en vivo “Kingston Town” y en el año 2010 realizaron viajes y grandes recitales participando en; Corrientes rock y en distintas Fiestas nacionales y provinciales.

“Tierra sin Mal” es el disco que salió en el año 2011, grabado en estudios Panda y mezclado por Cristhian Algarañaz quien trabajó durante más de veinte años como ingeniero de Los Auténticos Decadentes. Luego fueron elegidos como banda representativa del Rock Correntino, para armar la grilla del Corrientes Rock (hoy Taragüi. Rock) y participaron como número principal nueve veces desde ese año hasta la última edición de 2023. Durante el año 2012 realizaron una gira recorriendo el Noroeste del país, Buenos Aires y también recorrieron el NEA preparando su disco doble que se editó en el 2013. De esta manera festejaron sus veinte años.

En el 2013 salió el disco doble; “El Rock de los Pueblos” y “Libres en 20 Años”, un juego de palabras que se leería El rock de los pueblos libres, y en 20 Años. En el 2015 salió “Resiste” mezclado en estudio MCL y masterizado por Mario Breuer.

Por el 2017, La Murga logró construir su home studio en la localidad de Riachuelo y preparó desde allí su nuevo disco llamado “Tierra Soñada” que fue grabado en 2018 por Marcelo Kuczek (Flores a los Chanchos) e el estudio homónimo y masterizado por Goy Karamelo en el Kangrejos Records.

Otra producción realizada en Tierra Soñada se dio en el año 2019, con de reversiones canciones del repertorio histórico y el nombre elegido para este material fue “Recicla”.

Ya en el año 2022 salió a la luz “Semillas”. Un disco grabado en su estudio propio y los estudios El Pie del cual su mezcla y mastering fue realizado por Cristhian Algañaraz.

(VAE)