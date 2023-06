El goleador de Mandiyú le dedicó el título a la gente que siempre apoya

Rubén Poletti

Mandiyú logró coronarse campeón del torneo Provincial de Clubes masculino de Primera División al vencer el domingo ante una multitud en el estadio de Boca Unidos a San Lorenzo de Monte Caseros por 5 a 2, en el partido decisivo por la final del certamen.

En el encuentro, el delantero del Albo, Guillermo Barreto, marcó dos goles (el primero y el cuarto de su equipo), mostrando toda su experiencia y jerarquía para jugar y hacer jugar a sus compañeros, y también para estar siempre en el lugar adecuado y acercar peligro.

“Me tocó abrir el marcador rápido, lamentablemente no pudimos mantener el resultado porque nos dieron vuelta. Después Ale (Alejandro López) se mandó un golazo para volver a darnos tranquilidad, y en el segundo tiempo recién comenzamos a manejar el partido”, declaró el goleador en un alto de los festejos que se desataron en plena cancha al finalizar el juego.

El delantero recordó que “en el primer tiempo tuve dos situaciones más que no pude definir y me quedé con bronca porque fueron demasiado claras, pero como el fútbol siempre da revancha, gracias a Dios me quedó otra en el segundo tiempo, y esa si entró”.

El jugador reconoció que “San Lorenzo de Monte Caseros fue un digno rival que nos complicó mucho, sobre todo en el primer tiempo, cuando nos dejaron con algunas dudas cuando nos pasaron a ganar, pero este equipo siempre sale adelante y lo pudimos dar vuelta”.

Acerca de algunos cuestionamientos que recibe de algunas personas por su físico, dijo que “de eso ya estoy acostumbrado, por lo que este triunfo es para toda esa gente, y también para los que no me querían en el club. Ellos saben bien quiénes son, pero eso ya queda a un lado, y ahora es tiempo de disfrutar”.

Sobre el marco multitudinario y el aliento constante del público (NdR: fue ovacionado sobre el final, cuando fue reemplazado por Alexis Fleita Mieres), el delantero manifestó que “es impresionante la gente, sabemos lo que es Mandiyú, así que agradecidos a todos los que vinieron y a los que siempre apoyaron, porque hay muchos que siempre mandan mensajes de aliento, para todos ellos que son fanáticos del club le dedicamos este campeonato”.

El jugador aprovechó para festejar el título con su familia. “Vino mi mamá a la que le regalé la camiseta”, confió. Finalmente, y respecto a su futuro, Barreto fue contundente: “Voy a seguir hasta cuando el técnico diga, el cuerpo me da para meterle unos años más y ojalá que se me sigan dando los goles”.