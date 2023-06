Galarza valoró que se consiguió el objetivo, pero no sabe si dirigirá el Regional

El técnico de Mandiyú, Víctor Galarza, dio rienda suelta a su alegría, abrazándose a cada paso con algún dirigido, integrantes del cuerpo técnico, dirigente, familiares y tomándose el tiempo para recorrer el campo de juego y saludar a los hinchas que quedaban el estadio al finalizar la ceremonia de premiación.

“Estoy superfeliz porque hemos logrado el objetivo que nos propusimos hace cuatro meses”, manifestó el DT en referencia a la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2023/24.

En cuanto al encuentro decisivo, dijo que “después de dos partidos que no nos convirtieron, esta vez sufrimos un poquito. Obviamente que tengo la suerte de tener jugadores con mucha jerarquía que lo dieron vuelta y hemos hecho un gran segundo tiempo mostrando un buen fútbol”.

El Albo disputó todos los partidos de local en Huracán Corrientes, cuyo campo de juego es más pequeño que el de Boca Unidos. “Mis jugadores conocen todas las canchas, ya tuvieron la experiencia de haber jugado en esta cancha y saben que no es fácil, pero lo hemos hecho muy bien”, confió.

Respecto al Provincial, manifestó que “es un campeonato que se está haciendo mucho más competitivo, quedó claro en esta edición, pero los jugadores sacaron a relucir su jerarquía para poder ganar este gran torneo”.

Otro de los aspectos que hizo pesar Mandiyú en el certamen fue contar con un plantel amplio y parejo. “Más que un plantel rico, quiero destacar que mis jugadores son excelentes personas. Lo han hecho muy bien, y después en lo que hace al fútbol como entrenador busqué sacar lo mejor que tiene cada uno y pudimos lograr este gran objetivo”, indicó. Galarza sorprendió al señalar que “solo tengo acuerdo para dirigir este Provincial y el torneo de la Liga Correntina, nada más, después Dios dirá.

Él me puso en este lugar, y más adelante hablaremos. A mí no me gusta ir pensando en lo que puede llegar a pasar, trato de vivir el presente, así que iremos paso a paso. Ahora nos toca jugar en el torneo local, el miércoles jugamos contra Alvear, y lo trataremos de hacer de la mejor manera”, manifestó por último el DT.