Macri contra Larreta por el ingreso de Schiaretti: “Pone en crisis a JxC”

Convencido de que no era ni el tiempo ni la forma para incorporar al cordobés Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri apuntó duramente contra el candidato del Pro Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que no entiende las decisiones que toma quien en algún momento fue su delfín y además consideró como una “tremenda falta de respeto” al electorado cordobés esta maniobra que todavía no fue habilitada por los socios opositores. Incluso, aseguró que esta cuestión “pone en crisis” a la coalición, cuando hay preocupación interna por la posibilidad de que se quiebre el espacio.

Macri mostró su malestar con Rodríguez Larreta, con quien la relación ya se había tensionado cuando el alcalde capitalino eligió hacer elecciones concurrentes en la Ciudad y Macri pensó que de esta manera iba a perjudicar a su primo, Jorge Macri. “No las entiendo [a sus decisiones]; se lo he dicho, que no entiendo las decisiones que viene tomando”, sostuvo el expresidente, que siguió: “No se pueden hacer las cosas así. Costó mucho armar esta coalición, sostenerla cuatro años de gobierno, cuando había visiones distintas de cómo y cuán profundo debía ser el cambio.

También costó después con un kirchnerismo tan agresivo. No se puede poner en riesgo”.

“Tiene que parar esto”, sostuvo el exmandatario, en línea con el posicionamiento que también había marcado la otra postulante de Pro, Patricia Bullrich, y el titular del partido, Federico Angelini -que responde a Macri-, cuando se reunió el lunes con los titulares de las demás fuerzas que integran Juntos por el Cambio.

En un momento de alta tensión en la oposición, Macri hasta deslizó que Rodríguez Larreta puede haber apelado a esta incorporación porque no se ve bien posicionado para la contienda interna con Bullrich. “No cambiás las reglas si estás tranquilo y seguro en el camino que vas”, deslizó en Radio Mitre Córdoba el expresidente, quien dijo que “muchos piensan” que por eso el jefe de Gobierno porteño aceleró la posibilidad de sumar a Schiaretti.

“Me entristece esta discusión y no es oportuna. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales. Faltan ocho días para el cierre de alianzas, no entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad”, analizó Macri, quien cuestionó que no se hizo un debate interno previo para analizar los pros y contras de esta medida, que tiene el aval del radicalismo nacional, representado por Gerardo Morales, y de la Coalición Cívica, fuerza que lidera Elisa Carrió.

En línea con sus alfiles Bullrich y Angelini, Macri planteó también que esto va en contra de los planes electorales de Juntos por el Cambio en Córdoba, donde Luis Juez -que el lunes llegó de improviso a la reunión de la mesa nacional- y Rodrigo de Loredo buscan ganarle al schiarettismo en la gobernación y la capital.

“No se puede faltar el respeto a nuestros candidatos cordobeses y lo mismo a los ciudadanos cordobeses. Siento que esto es una tremenda falta de respeto a los que vienen trabajando en Córdoba, no hay que hacer las cosas de esta manera”, sostuvo Macri, que estará hoy en esa provincia y se mostrará con Juez frente a empresarios locales.

“No se pueden hacer estas cosas dando un mensaje tan confuso a los queridos cordobeses.

Si hace dos años hubiesen planteado que se querían sumar, ese era otro camino, era virtuoso, de crecimiento, planificado, aprobado. No una cosa improvisada ocho días antes, que realmente pone en crisis todo el sistema de la coalición”, se quejó.