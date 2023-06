El posteo de Silvina Luna desde una clínica

reapareció en las redes para dar detalles de su trasplante de riñón, para el que se está preparando. La actriz está internada y se mostró confiada por el proceso que arrancó hace unos meses para poder mejorar su calidad de vida.

Tras las operaciones estéticas a las que se sometió con Anibal Lotocki, la artista comenzó a presentar desmejorías en su salud. Finalmente, le detectaron insuficiencia renal por lo que realiza un tratamiento de diálisis y ahora se suma un medicamento que encontraron la va a ayudar a estar más estable.

En sus redes, publicó un video en el que se la ve a ella en la clínica y en el que detalla cómo avanza su situación. “Hola amigos, miren dónde estoy: estoy en la sala de diálisis”, dijo en el posteo que grabó con su celular en el que se la ve con el barbijo bajo y una cofia en su cabeza.

“Supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar”, adelantó. Y luego explicó: “Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”.

“Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño”, contó visiblemente contenta por los avances.

“Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar”, concluyó la actriz alentando a otros en su misma situación a seguir adelante.

Fuente: Minuto uno.