Tato Romero Feris criticó el actual sistema electoral y dijo que no es parte de ECO

El referente del Partido Nuevo, Tato Romero Feris, criticó el actual sistema electoral de Corrientes y dijo que su acuerdo es con el gobernador Gustavo Valdés y no con la alianza gobernante.

"No tenemos compromisos de ninguna naturaleza, no formamos parte de ECO", sostuvo en diálogo con el programa Hoja de Ruta de El Litoral Radio.

A su vez, Romero Feris criticó el actual sistema electoral."Hay que cambiar la cantidad de boletas, hay que modernizar en ese aspecto. Si los partidos políticos tenemos la oportunidad de tener gente para solucionar este tema, hay que hacerlo", sostuvo.

"No se puede trabajar de este modo donde hay 60 o 70 boletas en un cuarto oscuro", añadió.

Asimismo, pidió "salir del papel e ir al voto electrónico".

Al hablar de las elecciones del próximo domingo, el ex mandatario dijo: "Es una campaña tranquila porque prácticamente creo que hay un ganador que es la alianza gobernante".

Además, sobre el peronismo destacó que "básicamente no hay oposición" porque el peronismo "no es peronista sino es un kirchnerismo muy atomizado".

SITUACIÓN NACIONAL

Sobre la situación a nivel nacional, el exgobernador aseguró que"nadie está trabajando para el país".

"Estoy viendo una oposición que no termina ordenándose, vergonzoso lo que está pasando", puntualizó Romero Feris.

A nivel provincial agregó que le gustaría que se cambie el sistema electoral, porque existen muchas boletas y falta de modernización.

Por último sobre su situación, señaló que todavía no pudo recuperar el derecho del voto. "Me sacaron del padrón hace 20 años, recuperé todos mis derechos comerciales pero no la posibilidad de elegir", concluyó.

ENTREVISTA COMPLETA