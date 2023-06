Salomé Kura: "Vamos a construir la sociedad que merecemos"

La candidata a concejala del Partido Agrario y Social por la Ciudad de Corrientes, Salomé Kura participó del acto de cierre del Frente de Todxs que se realizó en el ex hipódromo "Néstor Kirchner" y expresó que el objetivo es "construir la sociedad que merecemos".

Kura enfatizó en la construcción de una ciudad para todos y todas, hizo hincapié en políticas públicas que lleguen a los barrios más postergados de la ciudad, entendiendo que los que gobiernan actualmente construyen una ciudad para unos pocos privilegiados.

"Vemos una Costanera hermosa, una plaza 25 de mayo divina. Pero también hay otra realidad que no nos quieren mostrar los que hoy gobiernan. Hay barrios que hoy, en el año 2023, no tienen agua potable, hay barrios que se quedan aislados porque no entra el colectivo", sostuvo.

El acto de cierre de campaña del FDT se realizó en el parque hipódromo el miércoles último.

Recalcó que "Corrientes merece vivir mejor, nuestros hijos merecen crecer en una ciudad digna, con más oportunidades y con menos desigualdad".

"Nosotros somos por pertenencia y por convicción los comunes. Somos la voz de los trabajadores y trabajadoras, somos la voz de la economía popular, de los jóvenes, de la disidencia. Es con todas compañeras y compañeros. Nosotros decimos basta, basta de sostener los privilegios a costa de los pobreza de los correntinos' 'Nosotros los comunes, los trabajadores vamos a votar al partido Agrario y Social de la lista 49, lista que de punta a punta representa al pueblo con esta lista vamos a construir la sociedad que merecemos", finalizó.