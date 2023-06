Bullying en Corrientes: una madre denuncia que las autoridades escolares no intervienen

Una mujer realizó una denuncia formal al establecimiento educativo "Nueva Escuela" debido a que su hijo de 7 años sufre bullying y las autoridades no toman medidas.

El hecho tomó relevancia en las últimas horas cuando la madre del niño se acercó a la Comisaría 19° a dejar constancia que su hijo viene lastimado de la escuela, según el documento al que accedió ellitoral.com.ar.

El niño, que este año cumplirá 8, relató a su madre que sufre bullying de parte de un compañero de curso.

En esta oportunidad su madre se dio cuenta que tenia golpes en distintas partes del cuerpo.

En la denuncia consta que la madre fue hasta la escuela a plantearle a la directora que "no es la primera vez" que suceden hechos de violencia.

Según detalló el mismo compañero "lo tiró al suelo y le lastimó la cabeza por lo que tenía miedo de contar las cosas, ya que le hace bullying escolar, y la directora no hizo nada al respecto".

Además, aseguró que "desde marzo mi hijo sufre golpes de su compañero, jamás la directora frenó esto", destacó.

Por otra parte, en un video viralizado en redes sociales, se observa al niño preguntarse "que pasa si me pegan muy fuerte y me rompen un brazo o algo, la directora no me dice nada".