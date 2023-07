Crimen de Griselda Blanco: piden incorporar técnicos en la investigación

La familia de la periodista Griselda Blanco pide que el caso sea investigado como femicidio y para ello solicitan la incorporación de técnicos y peritos especializados.

“Era una persona muy tierna, simpática y empática. Se comprometía a resolver muchas cosas sociales del pueblo por mucha gente que quizá no tenía el apoyo, no tenía voz. Mi mamá se metía, se comprometía para ayudar, más allá de su labor periodística”, así describió Fabián Cesani a su mamá, la periodista Griselda Blanco, asesinada el 20 de mayo en Curuzú Cuatiá.

“Algo muy importante que hacía en su labor periodística era resaltar las irregularidades que veía en el pueblo. Mi madre no tenía miedo, decía verdades que pasaban en el pueblo y que evidentemente a la gente le molestaba. No sé por qué molestaba, por qué pasó lo que pasó en un pueblo tan tranquilo como Curuzú Cuatiá”, dijo el joven. “Siento que a mi mamá la callaron”.

El 1 de junio la fiscal de instrucción María José Barrero Sahagún informó que había pedido al fiscal general que se proceda a realizar un juicio abreviado donde el sospechoso acuerde una pena según su imputación de 8 a 25 años de cárcel. Este pedido fue rechazado una semana después por el fiscal general de Corrientes, César Sotelo. Hasta hoy, el único detenido es el empresario Darío Alfredo Ricardo Holzweissig.

El pedido de juicio abreviado, afirmó Cesani, “cayó como un baldazo de agua fría que tratamos de entender”, dijo el joven. “Lo único que le pido a la gente es que se haga justicia y se esclarezca el caso de mi madre”.

Por su parte, la abogada querellante Andrea Tribbia dijo que Griselda “era una persona vulnerable porque iba en contra de todos los poderes que hoy tienen que investigar. No se puede decir que no hay femicidio, como dijo la fiscal porque ellos tenían un vínculo y está en la investigación. “No podemos decir que no hubo femicidio cuando te mata tu pareja y te mata en tu casa, como le pasó a ella”.

También agregó que piden ayuda para incorporar técnicos en la investigación, entre las primeras necesidades, un perito de parte. “Hoy necesitamos muchas cosas, en primer lugar, seguridad para los hijos, para mí y para nuestro equipo. No tenemos recursos técnicos idóneos para analizar el perfil psicológico del femicida, expertos técnicos, entre otras cosas”, dijo Tribbia.

“Ya no sabemos en quién confiar. Es muy turbio todo”, comentó Fabián Cesani, uno de los hijos de la víctima, a TN. Además de denunciar que un grupo de personas planificaron la muerte de su madre, apuntó contra la Fiscalía a cargo.

En este sentido, el joven correntino añadió: “Nos niegan información que nos permitiría dar en la tecla y saber toda la verdad sobre quién mató a mi mamá. No sabemos por qué lo hacen”.

El joven y la abogada brindaron una conferencia que se realizó en el Salón Blanco del Congreso junto a la abogada querellante Andrea Tribbia. Estuvo acompañado por Marta Montero (mamá de Lucía Pérez), Susana Reyes (mamá de Cecilia Basaldúa), la periodista Claudia Acuña, la secretaria de Géneros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Micaela Polak y la diputada Romina del Plá”.

A Griselda la mataron el 20 de mayo en su casa de la calle Pujol, su labor periodística era en la radio y a través de Facebook en donde realizaba vivos de dos horas varias veces a la semana. La mujer presentaba un lazo alrededor del cuello y dos heridas punzantes en el cuello, pero la autopsia determinó que su muerte fue por estrangulamiento.

Además, en una de sus manos se hallaron varios cabellos que le arrancó al homicida.

Las cámaras de seguridad fueron claves para ubicar al ahora detenido cerca de la vivienda de la víctima. Los investigadores descubrieron a través de chats y llamados telefónicos que Darío Holzweissig y Griselda Blanco mantenían una relación amorosa. De hecho, él frecuentaba la casa de la víctima y por ello no le habría costado ingresar a la vivienda la noche del presunto femicidio.

