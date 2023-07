Piden colaboración para un comedor al que asisten 50 niños

En un comedor del barrio Quilmes reciben la cena unos 50 niños, por lo que buscan colaboración para poder seguir haciéndolo. De este modo, piden alimentos, ropa, calzados y abrigos para los más pequeños.

El comedor Eliseo del barrio Quilmes brinda la cena hasta a 50 niños durante los lunes, miércoles y viernes. Para continuar alimentándolos, solicitan colaboración de alimentos como verduras, carne, fideos y arroz para poder brindar una alimentación saludable a los comensales que viven en las zonas aledañas.

Rosa Pérez, la vecina encargada del comedor, dijo a Radio Continental de Corrientes que “hago esto tres veces a la semana y por eso pido ayuda. Si me podrían colaborar con algunas mercaderías o dinero, trato de comprar las cosas para el comedor y les cocino, pero no me alcanza”.

Además de los alimentos, piden donaciones de zapatillas o ropa para las infancias, ya que muchos de ellos no cuentan con abrigos y calzados para quienes más lo necesitan. Para colaborar, pueden comunicarse al 379-4796171 con Rosa Pérez o dirigirse al comedor ubicado en el barrio Quilmes los días de atención, que son los lunes, miércoles y viernes.

(VT)