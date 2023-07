Elba Mohando: "Es muy importante que se legisle y se haga cumplir esta ley"

La representante de TGD Padres Tea de Corrientes, Elba Mohando, dialogó este lunes en el programa Mucho Humo sobre la media sanción de la Ley de Ruidos Molestos en la provincia.

"Es muy importante que se legisle y se haga cumplir, nosotros venimos bregando hace mucho tiempo sobre estas cuestiones", declaró

Además dijo que "a las personas con discapacidad y autismo le causa muchas crisis los ruidos muy fuertes".

Por ello, Mohando agregó que "durante mucho tiempo se trabaja para que nuestros hijos estén socialmente estables y estas crisis interrupen esta estabilidad y son cosas que se pueden prever".

"Cada vez son menos los casos, pero no quiere decir que no lo haya, si no hay una ley que nos proteja es muy difícil ir a enfrentarse con los vecinos", concluyó.