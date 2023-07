Los remises interprovinciales corren riesgo de desaparecer

El paro de colectivos en Corrientes dejó al descubierto la falta de transporte interprovincial. Con altas demandas, la empresa de remises que traslada pasajeros de una provincia a otra no cuenta con los móviles suficientes para cubrir los pedidos. Con la nueva legislación nacional que se quiere aplicar, corren el riesgo de perder más unidades debido a que no cumplen con los requisitos. Estos últimos días se han generado largas filas en el lugar de espera de los remises de Chaco-Corrientes, debido a que es la única alternativa que muchos trabajadores tienen para poder llegar a la vecina ciudad de Resistencia. La tarifa del servicio actual es de $500 por persona (caben cuatro pasajeros en cada unidad) y no logran cubrir la demanda debido a que cuentan con solo 11 vehículos.

“Nosotros estamos trabajando, aunque no tenemos la suficiente cantidad de unidades para cubrir la demanda. Este paro de colectivos afecta muchísimo a la gente, a los trabajadores que tienen que cruzarse todos los días y venir de Resistencia en cuanto a lo económico”, señaló a medios chaqueños, Héctor Torres, propietario de la base interprovincial de remises.

Además Torres señaló que “hay que ver ahora cuando se venzan las habilitaciones ya que de no poder renovarlas, nos estaríamos quedando sin trabajo y podría estar desapareciendo el Chaco Corrientes”. La nueva normativa nacional que se quiere aplicar, tiene que ver con una serie de requisitos en cuanto a los vehículos, como la cantidad de kilómetros y los modelos de los coches. La difícil situación hace que los conductores no cuenten con la posibilidad de conseguir las habilitaciones y de renovar las unidades.

