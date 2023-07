Paso: la única representación de Milei en Corrientes, es la alianza de Almirón

El Juzgado Federal con competencia Electoral de Corrientes mediante dos resoluciones rechazó los planteos presentados por el Partido Libertario de Corrientes, que impugnó el acta constitutiva y las boletas de la alianza La Libertad Avanza, nave insignia del precandidato a Presidente de la Nación, el diputado Nacional Javier Milei.

Ante las presentaciones que realizó el Partido Libertario de Corrientes, ayer se conocieron dos resoluciones rubricadas por el Juez Federal Juan Carlos Vallejos. Primero se desestimó el planteo contra el acta constitutiva de la alianza La Libertad Avanza alegando que “no corresponde hacer lugar a la impugnación pretendida por Aníbal Alexis Rodríguez Cettour (apoderado) (...) por que el representante no acredita una legitimación activa para impugnar el acto que pretende”.

Vallejos también rechazó los planteos contra la boleta del frente electoral. “Del informe del Secretario Electoral surge que el apoderado del Partido Libertario asistió a la audiencia de aprobación de boleta, sin que formule objeción alguna a las boletas de la Alianza la Libertad Avanza que ahora impugna. Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta los principios de celeridad, seguridad y perentoriedad de los plazos electorales que rigen la materia y por aplicación de la teoría de los actos propios es que corresponde rechazar la impugnación formulada”, fundamento la resolución.

En este marco, el primer precandidato a diputado nacional de la alianza La Libertad Avanza, el concejal de la Capital, Lisandro Almirón consultado por El Litoral sobre la resolución del Juzgado Federal Electoral dijo que “los jueces hablan por su sentencia y sus resoluciones. Nosotros estamos muy focalizados en nuestro trabajo y en nuestras propuestas, no miramos el trabajo de otros. Estamos haciendo cosas, con un tercer espacio que tiene chances serias”, agregó.

“La única alianza con vínculo jurídico, legalmente constituida con representación para participar en función a las presidenciales de Milei, somos nosotros. No hay otro espacio”, aclaró y acotó que “los integrantes no son de otros partidos, son de los que integran la alianza (Partido Unión Celeste y Blanco; Política Abierta para la Integridad Social – Pais y el Partido Fe) que votan por la presidencia de Milei, y lo votan en función a los plazos procesales, jurídicamente constituidos y con acuerdo políticos”.

En cuanto a la campaña, el precandidato a legislador Nacional dijo que “estamos trabajando mucho, reuniendo fiscales, generando acuerdo territorial. Estamos trabajando con mucha gente que viene de otros espacios políticos y también gente que viene del sector independiente

“Nosotros vemos muchas expectativas de cambio, hay una actitud diferente de la gente. Se nota en la no participación de las elecciones provinciales, claramente hay un dato objetivo de la realidad. Hay una sector de la sociedad que está representado por la acción de no concurrir a esa elección. Y el cambio hoy lo representa Javier Milei y pero el cambio en términos de romper con las estructuras tradicionales de hacer política. Él se animó a hablar de economía, a discutir sobre la existencia de un plan, lo que muchos precandidatos no hacen y están apelando solamente a lo emotivo, a lo social pero nadie dice que va pasar con la económica en los próximos años. Esto generó una expectativa y una credibilidad sobre todo en los jóvenes. Démosle la oportunidad a alguien que quiere hacer algo diferente”, cerró.

Cabe señalar que el Partido Libertario compite en las elecciones del 13 de agosto y con la lista A “Unidad y Compromiso” propone la precandidatura de Diego Arnaldo Benítez como Diputado Nacional.

Unión por la Patria

Ante la demora de una resolución de la Cámara Nacional Electoral tras un recurso de apelación que presentaron para poder competir, ayer la lista La Mística del 16 de junio, de Unión por la Patria que fue rechazado en primera y segunda instancia por falta de avales realizaron una nueva presentación.

“La semana pasada se dispuso el pase y ahora está en la vocalía 3, lo me hace pensar de qué va a ser muy lento el pase de los votantes que son tres y si le va a llevar una semana a cada uno, no se va a poder concretar la participación”, dijo el precandidato a Diputado Nacional en primer termino, Martín Ríos sobre el recurso de apelación que presentaron.

En esa línea adelantó que “en este momento estoy interponiendo una medida cautelar provisoria para que se me habilite la posibilidad de presentar los modelos de boletas”.

“Necesito que me resuelvan esta cuestión en 72 horas, porque al menos 30 días antes de las elecciones hay que tener las boletas . Eso dice la doctrina electoral y la Ley. Entonces tengo 3 días para que me habiliten a todo o nada”

“Además ya se habilitaron las propagandas audiovisuales desde el domingo 9 de julio. Y eso que se habilitó, el peligro de frustrar mi derecho, más la urgencia de que se venza el plazo de las boletas y el peligro de la demora me habilita a presentar la medida cautelar”, cerró.