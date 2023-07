Maxi Guidici rompió el silencio sobre su separación de Juliana

La explicación que Maximiliano Guidici dio respecto de su separación de Juliana Tini Díaz de Gran Hermano 2022 fue elocuente y concisa: "Queremos sentirnos totalmente libres para volver a nuestra esencia".

Aunque en el diálogo con Ciudad "el Pelado" descartó que las tentaciones a las que ambos se resistieron gracias al magnetismo que genera la fama haya sido la causa de la ruptura, y descartó que de ahora en más aproveche para tirotear: "No va por ahí mi intención".

- Días atrás nos habías negado la separación. ¿Qué pasó que ahora lo confirmaron?

- Tanto tiraron rumores, tenían tantas ganas que las versiones terminaron dando sus frutos negativos. Es como lo explicó Juli en su video.

- ¿Qué podés agregar de tu parte?

- Decidimos separarnos de re buena manera, con muchísimo cariño. El amor está, y cuando el amor es genuino uno siempre quiere lo mejor para el otro. La realidad es que sentíamos que no estábamos sumando juntos, más allá de las cargas personales que cada uno traía, le agregamos que somos exparticipantes de un reality tan impresionante. Cuando nos vimos afuera con nuestras mochilas, todo lo lindo pero que es difícil de llevar, como les pudo haber pasado al Cone y Coti.

- ¿Entonces?

- Juntos nos estábamos tirando para abajo, tratábamos de entendernos para encontrar el equilibrio y que el amor nos sume. Pero se nos hizo difícil. Nos desenfocábamos, perdíamos mucha esencia. Yo me sentía lejos de mi esencia real. Así que nos separamos de re buena manera.

- ¿Qué sentís por Tini?

- Es una mujer increíble. Tiene cosas únicas, hermosísimas, que se extrañan. Si las cosas se acomodan volveremos a estar juntos, si es que así tiene que ser y es lo mejor para vos. Sino, quiero que sea parte de mi vida para siempre, de la forma que sea.

- ¿Cómo reaccionarías si la ves con otro hombre?

- No negaría el dolor de verla con alguien. Esa sensación va a estar, por más que esté mal ese sentimiento, porque si la amo quiero que esté bien y pasando un buen momento. Quiero que sea feliz. No sería motivo de decepción, desilusión ni nada. Porque es una persona increíble que se merece lo mejor. En lo que sea que la vean, ojalá le haga bien y feliz, se lo deseo con todo mi corazón. Y trataría de no pensar en otras cosas…

- ¿Ya la soltaste?

- Si la vida nos vuelve a juntar, si lo hace el universo, que Dios se encargue de que nuestros caminos se vuelvan a cruzar.

- ¿Qué les respondés a los que creen que es todo un acting desesperado por entrar al Bailando?

-¿Qué? Qué manera de hablar al pedo. Yo voy a ir al Bailando… A alentar a mi hermano, Alexis el Conejo Quiroga. Quiero que la rompa, y voy a estar en la tribuna como el Fan de Wanda Nara. Y estoy seguro de que Julieta va a entrar en algún momento. Sé que sería genial para ella. Así lo deseo. Pero no haríamos algo así por eso. Es demasiado difícil para nosotros este momento.

- ¿Cómo quedó el tema de la convivencia?

-Como nos separamos el lunes llevamos juntos las cosas de Juli a su nuevo hogar. Yo me quedo en el departamento en común, pero en agosto me mudo más cerca. ¡Ya estoy cansado de mudarme!

- ¿Qué te pasó cuando viste a Juan Reverdito burlándose del video de Tini llorando por la separación?

- Se fue al pasto. Me demostró la clase de persona que es. El pobre debe venir de una cuna complicada, porque se nota que no sabe respetar, los momentos personales difíciles y mezcla el show. Es típico de gente que no está bien educada. Se nota que le han faltado los recursos para formarse como una buena persona. Es muy básico y nefasto ponerme en ese papel.

- ¿Cómo reaccionarías si te lo cruzás?

- Si me lo cruzo personalmente sin cámaras lo charlaremos mejor. Obvio que cuanto más lejos, mejor. Pero si nos vemos charlaremos.

Fuente: Ciudad Magazine