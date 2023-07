Corrientes: Director del Hospital: “Si la bala daba en el ojo o la nariz moría en el acto"

Esteban de Jesús Vallejos, el cantante de cumbia de 33 años baleado en la cabeza durante un cumpleaños de 15 en el barrio Bañado Norte, fue intervenido quirúrgicamente con éxito en la jornada de ayer en el Hospital Escuela, donde le extrajeron el proyectil.

“Quedó alojado en el hueso y fue una intervención sencilla para el neurólogo”, afirmó a El Litoral el director del centro de salud, José Alberto Romero.

Sin embargo alertó que “si el impacto daba en el ojo o en la nariz la persona moría en el acto porque son zonas con otro tipo de huesos, más débiles; fue en la frente donde la estructura ósea es más firme”, remarcó.

Explicó además que una vez que concluyó la intervención quirúrgica el paciente quedó en sala y en la jornada de hoy será dado de alta médica, al no presentar otras complicaciones.

En otro orden de cosas, en materia investigativa, pudo saberse que aún no hay ninguna persona aprehendida por el hecho, en una investigación que sigue de cerca la titular de la Unidad Fiscal en turno, en jurisdicción de la Comisaría Sexta Urbana.

Tal como se informó en la edición de ayer, el ataque se produjo en la madrugada del martes, al parecer por un vecino disgustado por los ruidos.

El insólito episodio sucedió en plena calle Estados Unidos casi Fray José de la Quintana, donde contrataron a conjuntos de cumbia para celebrar una fiesta de 15.

Esteban de Jesús Vallejos el cantante del grupo "Yeison y El After" relató un balazo en la frente en medio del show, lo cual quedó registrado en las imágenes de los asistentes que filmaban la actuación.

El propio Vallejos habló con este medio donde detalló cómo acontecieron los graves sucesos.

Entre otras cosas explicó que otro grupo de cumbia que actuó antes que ellos también habría sido atacado y hasta mencionó el caso de “una nena que recibió un disparo en el brazo, pero fue un resfilón, un rasguño nomás”, sostuvo.

Acerca del instante en que fue baleado contó: “Sentí el golpe y ahi me doy cuenta que empezó a chorrearme sangre por la cara, salía de la nariz, de la cabeza”.

“La gente se enloqueció y no sabía qué hacer. Cuando me secaron un poco la sangre se dieron cuenta que era un impacto de bala. No sé si era una pistola o un rifle de aire comprimido”, opinó.

Sobre el autor relató que los partícipes de la fiesta acusaron a un vecino que al parcer no le gustaba el ruido o la fiesta.

(WA)