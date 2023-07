Libertarios acuden a la Cámara Nacional Federal para impugnar a la alianza de Milei

El apoderado del Partido Libertario Corrientes, Alexis Rodríguez Cettour informó que apelarán los fallos del Juzgado Federal de Corrientes e irán a la Cámara Nacional para insistir con la impugnación del acta constitutiva de la alianza La Libertad avanza, frente electoral que en la provincia respalda la precandidatura a presidente del Diputado Nacional, Javier Milei.

Sobre las desestimaciones de los planteos que realizaron ante el Juzgado Federal, contra la alianza La Libertad Avanza, que lleva como precandidato a diputado Nacional al concejal Lisandro Almirón, el apoderado del Partido Libertario Corrientes, Alexis Rodríguez Cettour dijo a El Litoral que apelaran los fallos.

“Nuestra intención es apelar a la Cámara Nacional Federal, seguimos considerando que estamos ante la presencia de algo anómalo. Mañana (por hoy) estaríamos haciendo la presentación”, aseguró.

Sobre la resolución del Juez Federal Juan Carlos Vallejos que desestimó el planteo contra el acta constitutiva de la alianza La Libertad Avanza alegando que “no corresponde hacer lugar a la impugnación porque el representante no acredita una legitimación activa para impugnar el acto que pretende”, Cettour dijo que “habla de falta de legitimidad, pero nosotros no somos afiliados a los partidos que integran la alianza. Soy de un partido ajeno”. “En los fundamentos de la contestación no negaron nada”, se quejó.

Sobre el punto específico que cuestionan del acta comentó que “las firmas son copiadas en sus cuatro carillas, son pegadas, no son de puño y letra; y nosotros estamos pidiendo que se exhiba el original”. En las cuatro carillas no se puede afirmar exactamente lo mismo”, aseveró.

“Vamos a apelar porque al caer el acta constitutiva automáticamente no se constituye Libertad Avanza en Corrientes y no pueden competir”, remarcó.

“Ante la presencia de un delito, no hay plazos. Inclusive tendría que actuar la Justicia de oficio que no lo está haciendo”, fustigó al ser consultado sobre los plazos electorales y los procesales.

Mientras que ante el rechazo del Juzgado Federal al planteo contra las boletas de La Libertad Avanza, el apoderado del Partido Libertario dijo que “no se discutió el tema en la audiencia porque nosotros estábamos esperando el fallo del Juzgado con respecto a la impugnación. Por eso decidimos no hacer nada en ese momento, no es porque obviamos, ya nos habíamos presentado anteriormente ante la Justicia”. “Por eso no señalamos nada en presencia de los apoderados”, insistió.

La Justicia sobre el pedido de impugnación de las boletas, resolvió que dado que “del informe del Secretario Electoral surge que el apoderado del Partido Libertario asistió a la audiencia de aprobación de boleta, sin que formule objeción alguna a las boletas de la Alianza la Libertad Avanza que ahora impugna. Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta los principios de celeridad, seguridad y perentoriedad de los plazos electorales que rigen la materia y por aplicación de la teoría de los actos propios es que corresponde rechazar la impugnación formulada”.

En este marco y dado que el Partido Libertario compite en las elecciones del 13 de agosto con candidatos propios, consultado por la campaña, Cettour indicó que “como la ley indica comenzamos el 9 de julio y estamos avanzando con recursos propios. Vamos a pelearla”.

En esa línea, adelantó que hoy realizarán la presentación de autoridades del Comité Capital y de los precandidatos a Diputado Nacional del Partido Libertario, en Maipú 2558 a las 20,30.

Cabe señalar que el Partido Libertario N° 223 compite en las elecciones Primarias del 13 de agosto, con la lista “Unidad y Compromiso” y propone la precandidatura de Diego Arnaldo Benítez como Diputado Nacional.

Mientras que la alianza La Libertad Avanza Nº 501, con la lista “Viva la Libertad” propone al concejal de la Capital Lisandro Almirón como legislador nacional. En este caso, la papeleta irá pegada a la boleta del precandidato a Presidente de la Nación, el actual Diputado Nacional, Javier Milei.

Unión por la Patria

La lista La Mística del 16 de junio, de Unión por la Patria encabezada por Martín Andrés Ríos (PJ), tras el rechazo en primera y segunda instancia por falta de avales, ayer tuvo otro revés judicial.

La Cámara Nacional Electoral rechazó el recurso de apelación que presentaron para poder competir en las elecciones del 13 de agosto, resolución que apelarán con un recurso extraordinario en las próximas horas ante la Corte Suprema de Justicia. El Juzgado Federal con competencia electoral en Corrientes informó ayer que rechazó la apelación de “La Mística del 16 de Junio”, ante la noticia, el precandidato a diputado nacional en primer termino, Martin Ríos informó a El Litoral que “irán a la Corte mediante un recurso extraordinario”.

En tanto, Ríos publicó en sus redes sociales: “La Cámara Nacional Electoral, sin leer, sin estudiar, ni justificar o refutar los argumentos de nuestra lista y sigue sin oficializar nuestra candidatura. Vamos a la Corte Suprema en las próximas horas con recurso Extraordinario”.

Se debe recordar que el martes, desde el sector se había interpuesto una medida cautelar para que se habilite la presentación de boletas.

“En este momento estoy interponiendo una medida cautelar provisoria para que se me habilite la posibilidad de presentar los modelos de boletas”, había indicado Ríos a El Litoral.

“Necesito que me resuelvan esta cuestión en 72 horas. Tengo 3 días para que me habiliten a todo o nada”, dijo.

En tanto, por el momento, el frente Unión por la Patria competirá solo con la lista Celeste y Blanca, de Unión por la Patria, que postula en primer término a la diputada nacional Nancy Sand (que va por su reelección) será la única oficial el próximo 13 de agosto.