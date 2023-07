Boca Unidos ingresa en la recta final de la preparación para recibir al líder

Ingresando a la recta final de su preparación, Boca Unidos busca definir el equipo que recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta, sólido puntero de la zona 4 del torneo Federal A.

El partido, correspondiente a la fecha 21, se jugará este sábado a partir de las 15,30 en el estadio del barrio 17 de Agosto, y tendrá el arbitraje de Joaquín Gil, de la Liga de San Pedro, Buenos Aires.

De cara al importante compromiso, el cuerpo técnico del equipo correntino volverá a contar con Walter Juárez y a Gabriel Morales. El defensor central se recuperó de un esguince de tobillo que lo marginó del partido frente a San Martín de Formosa y el mediocampista ofensivo parece haber dejado atrás una molestia en la zona lumbar que lo tuvo alejado del equipo durante dos fechas.

El Aurirrojo sufrirá sin embargo la baja del mediocampista central, Tobías Coppo, quien la semana pasada llegó a la quinta amonestación, por lo que automáticamente se encuentra suspendido por una fecha.

En tanto que el volante, Ángel Piz, se recupera de un desgarro que sufrió en el partido frente a Sol de América. No obstante, y a pesar que transcurrió más de tres semanas de la lesión, se especula que el goyano no será arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador aún no tomó contacto con la pelota en las prácticas.

Para cubrir el lugar dejado por Coppo, es probable que el técnico Raúl Estévez decida adelantar en el campo de juego a Federico Pérez, mientras que la posición del goleador del equipo podría ser ocupada por Leandro Gómez u Octavio Moscarelli, descontando la vuelta de Juárez a la zaga central.

Especulándose con que tanto Mariano Del Col como Martín Ojeda sigan en la formación, habría que ver por qué actores se inclina el Pipa Estévez para jugar de tres cuartos de cancha hacia adelante, donde podría darse el regreso en el once de Gabriel Morales y Antonio Medina.

El Toni, que ingresó el sábado desde el banco porque no había entrenado bien durante la semana anterior por una molestia, fue reemplazado frente a San Martín por Maximilliano Solari, plantando el DT en Formosa un esquema táctico 4-4-2.

Baja en la visita

El experimentado mediocampista Exequiel Narese será baja obligada en Gimnasia y Tiro de Salta para el partido del sábado en la capital correntina. El jugador tucumano llegó a la quinta amarilla en el clásico frente a Juventud Antoniana, por lo que deberá purgar una fecha de suspensión.

En tanto el zaguero central, Jeremías Rosales, terminó el domingo último con una molestia, estando en duda si podrá viajar hoy con la delegación, aunque será probado para ver cómo responde.

El técnico Millonario, Rubén Yagui Forestello, se refirió al estilo de juego de su equipo en condición de visitante. “Si el rival en su cancha nos da la oportunidad, vamos a ir por todo, pero si no lo veo, voy a tratar de ser inteligente”, señaló en declaraciones radiales al programa Solamente Fútbol (96.5 Mhz) de Salta.

El resto de la fecha

La fecha 21 de la zona 4 tendrá el viernes un adelanto, con el partido que jugarán desde las 13, en Rafaela, el local 9 de Julio y Sarmiento de Resistencia, con arbitraje de Álvaro Carranza.

El domingo se completará con el choque formoseño entre Sol de América y San Martín (15,35), con arbitraje de Bruno Amiconi de la Liga de Salto, y el encuentro que jugarán desde las 16,30 en Salta, Juventud Antoniana y Crucero del Norte, que tendrá como árbitro al santiagueño, Francisco Acosta.

(RP)