Delegados de la UTA le torcieron el brazo al secretario general y lograron un adelanto

Alrededor de las 5 de ayer finalizó la reunión entre los delegados de base de Unión Tranviarios Automotor (UTA) con el secretario general del sindicato, José Luis Sabao, a quien le obligaron a deshacer el anunciado acuerdo con el sector empresarial.

Cabe señalar que los representantes de más de 600 choferes, se autoconvocaron frente a la empresa Ersa el martes a la tarde, donde amenazaban con seguir con el paro si no escuchaban sus reclamos. La UTA en Corrientes tiene cuatro delegados gremiales, tres los cuales encabezaban el reclamo de sus compañeros.

Finalmente Sabao llegó al lugar y mantuvo una prolongada reunión con la base, y entretanto, mantenía consultas con el sector empresarial, según relató el propio secretario general, ante FM Sudamericana.

Uno de los delegados que participó de la reunión, Francisco “Pily” Barrios afirmó a El Litoral que “los compañeros no estaban dispuestos a celebrar un nuevo acuerdo sin plata, como ya ocurrió en otras ocasiones”.

En cuanto los beneficios obtenidos luego de cinco días de paro, los choferes obtuvieron como beneficio el pago inmediato del saldo del medio aguinaldo y el sueldo de junio que fue depositado ayer al mediodía.

Además, los saldos de los demás pagos se darán los días 20 de agosto y 20 de septiembre venideros.

Barrios remarcó que “se debió firmar una nueva acta de acuerdo y anular el anterior, ya que a nadie le cerraba que terminemos cobrando en octubre”.

Otro beneficio logrado fue que se equiparen los sueldos de los choferes correntinos con los que perciben quienes trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

Norberto Vargas, otro de los delegados, planteó que “desde un primer momento nos convocamos para buscar una solución, pero no tuvimos ningún acercamiento. Todos coincidíamos en que no nos íbamos a mover si no teníamos el dinero depositado”.

Barrios, por su parte, sostuvo que “fue dura y larga la conversación porque nos pedían que levantemos la medida de fuerza y salgamos a trabajar, y nadie estuvo de acuerdo, porque sentíamos que fueron muchos los días de lucha y no teníamos nada en el bolsillo”, sostuvo.

Admitieron que en principio ellos creyeron que iban a reunirse con el sector empresario, sin embargo, se encontraron con el secretario general de la UTA Corrientes, a quien le reclamaron por tomar una decisión de esa naturaleza sin consultarlo con los delegados ni con las bases.

