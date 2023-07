La inesperada confesión de Xuxa sobre su relación con Pelé

estrenó en Brasil un documental que repasa su vida personal y sus más de 30 años de trayectoria en el ambiente artístico. En el marco de la presentación de la serie, la conductora reveló detalles íntimos de su caótica historia de amor con, el astro del fútbol brasilero que murió en diciembre del año pasado.

“Quería perder mi virginidad de inmediato”, dijo la conductora de recordado ciclos infantiles en un reciente diálogo con el podcast Quem Pode, Pod. Allí, Xuxa habló del romance que tuvo con el futbolista a sus 17 años.

Xuxa y las inesperadas revelaciones de su relación con Pelé

Como parte de la promoción de Xuxa, el documental, la conductora recordó sus inseguridades de la adolescencia y su posterior relación con Pelé. “Perdí la virginidad cuando tenía entre 17 y 18 años. Quería dejar de ser virgen porque empecé a modelar a los 16 y las demás modelos no solo me habían puesto un apodo sino que dejaban de hablar cuando me acercaba”, expresó.

Sobre este tema, Xuxa relató: “Llegaba a casa llorando y le decía a mi mamá que quería dejar de ser virgen. Ella me respondía: ‘¡Tranquila! Ya va a llegar el momento adecuado’”.

Luego, contó cómo fue la primera vez que tuvo sexo. “Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil”. Fue así que mencionó a la leyenda del fútbol: “Después conocí a Pelé, y todo mi descubrimiento fue con él”.

“Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello”, dijo Xuxa sobre la reacción del jugador al comentarle su situación. “Realmente con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”.

Xuxa y Pelé, una turbulenta historia de amor

Durante la misma entrevista con Quem Pode, Pod, Xuxa recordó cómo fueron los seis años que estuvo en pareja con el futbolista. Según contó, mientras estaban juntos, él tenía relaciones paralelas. “Él inventó que teníamos una ‘amistad colorida’ y yo, con 17 años, lo repetía”, lanzó.

Además, reveló una de las confesiones que le hacía Pelé: “Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que cuando estaba teniendo sexo pensaba en mí”

Sobre este romance que vivió con Pelé, Xuxa reconoció: “Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él si podía, porque era Pelé”. Y agregó: “Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”.

