Caso “Lobo”: con la presencia del fiscal realizaron la reconstrucción del hecho

Se llevó a cabo ayer en Goya la reconstrucción del hecho en el marco de la investigación por la muerte de un perro que fue atropellado intencionalmente por un patrullero y que tiene como imputado en la causa al policía Jorge Alfredo Senado.

Del procedimiento en el que buscaron probar si el conductor del patrullero vio al perro, también participó elel fiscal en feria, Francisco Arrúe.

En el lugar se hicieron presentes los abogado Villalva/Villanueva y Fizzotti para asistir al imputado.

Los letrados Villaba/Villanueva se abocan especialmente a la situación en el ámbito penal y en la parte administrativa que atraviesa el mismo.

Luego de la reconstrucción del hecho manifestaron que, su defendido desde el inicio de las actuaciones siempre se ha puesto a disposición de la justicia, prestando su colaboración en todo momento. “Esto quedo expuesto en el día de hoy, al ser la única parte presente ante lo solicitado por el ministerio publico fiscal. Ahora queda estar atento a el resultado que arroje el dictamen pericial”, precisaron al portal de noticias TN Goya.

“En nuestra función de defensores, en el marco de la investigación el cual rige el debido proceso y el principio de inocencia tratamos de no crear fricción con los organismos que defienden los derechos de los animales, los cuales respetamos y entendemos su lucha. No obstante, no estamos de acuerdo con los escraches que ha tenido que padecer el defendido cuando la noticia salió a la luz”, explicaron.

Por otra parte, Fizzotti expresó que no debe dejarse de lado la situación administrativa que está pasando su cliente ante la policía de la provincia. Se encuentra sumariado y en la situación de revista “pasiva”, esto significa que está en una condición compleja que podría perder su trabajo.

Refiere que su cliente, está en una situación critica emocionalmente y económicamente. En primer lugar, ha tenido que sufrir una condena social de ser señalado directamente como culpable, sin tener presente otros aspectos externos que demarcarían que el hecho no fue taxativamente como se lo acusa.

Asimismo, en lo económico el imputado es sostén de familia, posee tres hijos y se encuentra percibiendo menos de la mitad de sus haberes por encontrarse en pasiva. “De ser condenado, con incluso la pena más mínima seria fulminante para el policía, que por su función reviste la calidad de funcionario público”.

“Esto conllevaría a que sea dado de baja de la fuerza, y deje en una condición de vulnerabilidad a los niños que hoy en día dependen de los ingresos de su padre. Es una situación compleja que debe realizarse un análisis exhaustivo”.

“Considero que la prueba producida en el día de hoy, será muy valiosa y enriquecedora para esclarecer los hechos de la investigación que se está llevando a cabo, siempre en miras de la justicia”, afirmó.