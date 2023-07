Nuevo índice del Indec: la oposición cruzó al Gobierno por los precios

Tras la difusión del índice de inflación de junio, que fue de 6% y alcanzó un 115,6% en 12 meses, distintos referentes de la oposición, a través de sus redes sociales, cuestionaron con dureza al Gobierno y calentaron la campaña electoral.

Patricia Bullrich, precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, cruzó al ministro de Economía, Sergio Massa, y lo desafió: “Escuche a la gente en lugar de querer tapar la realidad”. Su publicación fue acompañada por un video de gente que se queja por el aumento de los alimentos en un supermercado.

Horacio Rodríguez Larreta, otro de los precandidatos a presidente de Juntos por el Cambio, en tanto, señaló: “La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes. Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año. Esto no da para más”.

Por su parte, Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente en la fórmula con Juan Schiaretti, comparó la inflación de este mes con la de junio del año pasado y señaló: “Parte del relato es decir que la inflación baja”.

Diego Santilli, el candidato de Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires, señaló la inflación acumulada del 503% desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se hicieron cargo del ejecutivo y acompañó el texto con un dibujo del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y Sergio Massa. “Imagen del fracaso”, se lee abajo del dibujo.