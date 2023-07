Boca Unidos busca recuperar terreno frente al líder Gimnasia y Tiro

Con la confianza de tener una fuerte localía, Boca Unidos pondrá a prueba este sábado a Gimnasia y Tiro de Salta, puntero de la zona 4 del torneo Federal A de fútbol. El encuentro se jugará en la cancha principal del complejo Leoncio Benítez de la capital correntina, desde las 15.30, con el arbitraje de Joaquín Gil de la Liga de San Pedro, Buenos Aires y corresponde a la fecha 21.

Boca Unidos viene de empatar en Formosa frente a San Martín y lo bajó al quinto lugar de las posiciones con 24 unidades. Por lo tanto, necesita volver a la victoria para meterse de nuevo en zona de clasificación, teniendo en cuenta que Central Norte (25) quedará libre este fin de semana.

Para el complicado encuentro de hoy, el entrenador Raúl “Pipa” Estévez podrá contar con el regreso de jugadores claves dentro de la estructura colectiva.

El DT ya podrá contar con Walter Juárez y a Gabriel Morales que dejaron atrás diferentes lesiones. El defensor se recuperó de un esguince de tobillo y el mediocampista ofensivo se rehabilitó de una molestia en la zona lumbar.

En tanto que Antonio Medina, que fue suplente en Formosa, se mostró en buena forma durante la semana y recuperaría su lugar entre los titulares.

Como contrapartida, sufrirá la baja del volante central, Tobías Coppo, quien debe cumplir con una fecha se suspensión por llegar a las cinco tarjetas amarillas y está en duda la presencia del defensor Joaquín Livera que durante la semana realizó trabajos diferenciados por una molestia muscular.

El DT no dio pistas sobre la formación titular, no hubo una práctica con minutos de juego y recién hoy confirmará los once titulares.

Boca Unidos confía en su fuerte localía (ganó 6 partidos, empató 2 y perdió 1) para ponerle freno a Gimnasia y Tiro que viene de golear como local a Juventud Antoniana 4 a 1 y que perdió por última vez en la quinta fecha durante su visita a 9 de Julio de Rafaela.

La otra caída de Gimnasia en la temporada fue contra Boca Unidos, durante la primera rueda en Corrientes. En la oportunidad, Antonio Medina e Iván Paredes marcaron los goles para el equipo correntino, mientras que Ivo Cháves lo hizo para el conjunto salteño.

Para el encuentro de hoy, el entrenador Rubén Forastello del equipo salteño no podrá contar con Exequiel Narese (5 amarillas) y con Jeremías Rosales (lesionado).

Perdió Sarmiento

9 de Julio de Rafaela superó este viernes a Sarmiento de Resistencia por 2 a 1, de local, y le impidió al equipo chaqueño alcanzar a Gimnasia de Salta en la punta de la Zona 4 del torneo Federal A tras jugar uno de los dos partidos adelantados que abrieron la 21ª fecha.

El delantero Franco Olego (24m. ST) abrió el marcador para la visita, pero el defensor Facundo Centurión (28m. ST) y el delantero Román Bravo (43m. ST) dieron vuelta el resultado para el conjunto rafaelino.

La victoria colocó a 9 de Julio en la séptima posición con 21 puntos, mientras que Sarmiento sigue con 31 puntos y a tres, del líder, Gimnasia y Tiro. La fecha se completará el domingo con dos encuentros: Sol de América - San Martín y Juventud Antoniana - Crucero del Norte.