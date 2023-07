El campo alerta por la falta de pasto y espera un guiño del Gobierno provincial

El campo correntino manifestó su preocupación por la falta de pasto y la escasez hídrica. Insisten en trabajar de manera conjunta con el Gobierno provincial para no dejar al sector a la deriva “como lo hace el Gobierno nacional”.

“Con la participación de las distintas rurales de la provincia, tratamos la compleja coyuntura que atravesamos en el sector agropecuario en general y abordando en particular a la ganadería, que involucra procesos biológicos donde las alteraciones impactan a largo plazo. Y hoy, llevando más de tres años de sequía, nos encontramos en general transitando el peor momento: el invierno; y en un escenario desesperante: sin pasto”, explicaron los ruralistas en un comunicado.

“Recibimos un pormenorizado informe presentado por el Senasa y la Fucosa respecto de cómo se desarrolló la primera campaña anual de vacunación antiaftosa (se vacuna el total de bovinos y bubalinos), la que finalizó exitosamente a pesar del contexto. También fuimos alertados respecto de la inminencia de una probable reducción del stock ganadero provincial ya que una importante cantidad de hacienda, por encima de la media para la época, está saliendo de los campos; siendo más evidente en las regiones centro sur y Río Santa Lucía. Se trata fundamentalmente de las categorías: vacas nuevas y hembras de recría, lo que se interpreta como algo positivo desde el punto de vista técnico (si no hay pasto, hay que bajar la carga), pero paradójicamente es negativo ya que implica un proceso de liquidación, con la consiguiente descapitalización de los productores, forzados a vender en tiempos de muy malos precios producto de la sobreoferta y una inflación descontrolada”, alertaron.

“Asimismo, sobre aproximadamente un total de 23.000 unidades productivas (up), 567 de ellas se declararon como acta 0 (cero), donde el promedio de existencias era de 17,5 cabezas por up. Estos son pequeños productores que no tienen más animales y, lamentablemente, es de esperar que muchos de ellos no puedan volver a la actividad”, agregan.

“Discutimos sobre los distintos informes técnicos de organismos oficiales como Inta, en el que se expresó que hoy en la provincia hay un 6,9% de agua en superficie. El año pasado, en el peor momento de los incendios estuvimos en el 12%, considerando que la media normal habitual es de aproximadamente el 38%, el déficit es evidente y brutal”.

“El pasto es el principal alimento del ganado y su nivel de crecimiento, responde fundamentalmente a dos factores: el agua o humedad y la temperatura. El primero se concreta por las lluvias, que llegaron a la provincia de modo insuficiente, heterogéneo y tardío, ya sin la presencia del segundo factor. Por todo ello, actualmente, el balance forrajero es negativo (no hay en general pasto suficiente para alimentar debidamente al ganado)”.

“Esta conjunción de factores, inexorablemente, va repercutir negativamente en los próximos ejercicios ganaderos. En virtud de ello, consideramos que los efectos de la sequía, lamentablemente, aún no se han revertido. Por ello, todos los presentes concluimos en la necesidad de seguir trabajando de manera responsable, favoreciendo los espacios de intercambio público-privado; aguardando esperanzados la decisión que finalmente se tome en la provincia con relación a la emergencia y/o desastre agropecuario”.

“Confiamos en que primará, como ocurrió hasta ahora, y a diferencia de la actitud nacional, un incondicional apoyo por parte del Gobierno de Corrientes a los productores afectados”.