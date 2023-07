¿Tiene ropa en desuso o algo que comer?

En los barrios pobres del Conurbano las últimas semanas del mes devienen críticas. Las reservas que permiten la subsistencia se agotan y la inflación impide su reposición obligando a diferentes soluciones legales o ilegales. Entre las primeras, se destaca el “mangueo” puerta a puerta en los edificios de las zonas céntricas demandado ropa usada; y en los casos más desesperantes, alimentos cuando el saldo de revolver la basura resulta insuficiente.

Por día, pueden llegar a recibirse hasta cuatro timbrazos seguidos por el “¿no tiene ropa usada para dar?” o “algún alimento para masticar”. El “No” es casi siempre automático; pero con solo obtener el aporte de algunos, la jornada puede considerarse un éxito. El domingo pasado, a media tarde, sonó mi portero eléctrico justo cuando terminaba de descartar ropa fuera de talle.

Lean tiene 20 años y reside en la Villa IAPI enfrente del antiguo arsenal del Ejercito Domingo Viejobueno, hoy devenido en un parque industrial de Quilmes. Es el hijo menor de una familia de cinco hermanos, de los cuales tres ya se fueron del hogar: uno, preso y otro “fisura” de residencia trashumante.

Una última hermana, casada, vive cerca y ayuda en lo que puede a cambio de que su madre cuide a sus tres chicos cuando ella y su pareja salen a trabajar. La otra, de quince, cursa estudios secundarios.

Su padre los abandonó, obligando a su madre a salir a trabajar como doméstica hasta que la diabetes y el sobrepeso la postraron en su casa concentrándose en el difícil sostén de su prole con resultados, como se vieron, variables. Lean, por caso, describe a su vida como una batalla permanente contra el “paco” fácil de detectar en su léxico de palabras entrecortadas y de sus frases trabajosamente articuladas. Hace tres años es padre de un niño que vive con él solo de lunes a jueves. El resto lo hace con su ex novia, de solo diecisiete.

“Yo me rescaté gracias al “gurí” y a mi veja. Pero “el diablo” siempre está al lado de uno recordado por la banda que controla una de las entradas al barrio y cobra peaje... Tengo que llegar antes del anochecer porque si no “me pelan” o “cagan a palos”. Por suerte, siempre me protege “El santito” (San La Muerte) que te acompaña en las buenas y en las malas.

“Pero con esos vagos nunca se está a salvo de un “puntazo” o de cosas peores”.

La convivencia barrial es ponderada por Lean por brindar la contención de amigos y de vecinos solidarios. “Hasta los “malditos”, cuando están solos y despiertos de día sin la banda son diferentes.

También tenemos una vecina que está en la política y que es la primera en correr cuando ocurre algún problema para resolverlo. Ella y su hijo llevan a mi vieja al hospital cuando se descompensa. Es creo que radical o “amarilla”; pero al momento de ayudar, no pregunta cómo piensa uno, ni que religión profesa, y si está o no “en la joda”.

La referente encabeza a un conjunto de otras diez mujeres a las que les consigue trabajo por recomendación como asistentes geriátricas, niñeras o personal de limpieza domiciliaria o empresarial.

La ropa se usa cuando se ajusta a los talles de la familia o se comercializa informalmente. “La vendo en la Feria de Solano; pero no es fácil si uno quiere venderla por su cuenta sin puesteros intermediarios arreglados con “la gorra” que te dejan solo con un vuelto. Así es todo acá: o te la rebuscas o te convertís en sirviente de mandones que no te dejan crecer. Tenes que ir vendiendo la pilcha moviéndote de un lado a otro como muchos otros. Pero no se puede confiar en ninguno porque a veces son buchones de los “gatos”.

“Con lo que sacas el sábado, por ahí alcanza para la semana hasta cobrar la “tarjeta” (Alimentar) que dura solo las primeras. A veces, mi vieja y yo no cenamos y comemos mate con galletitas antes que legue el hambre de la noche que a muchos pibes desespera lanzándolos al “choreo”. Yo no revuelvo basura, “mangueo” en verdulerías y panaderías. Y como labure de bachero en un restaurante, se cocinar buenas carbonadas que mi vieja estira varios días”.

Lean llego a tercer año de su escuela secundaria. La vía más directa para completar ese nivel es un bachillerato para adultos en un FINES. Ya lo intentó; pero confiesa una dificultad: “Con los apuntes y las explicaciones del profesor todo bien; pero me resulta muy difícil manejarme con las netbooks, guardar archivos y todo ese mambo porque uno de las marcas que me dejo la “basura” es la desconcentración”.

Aun así, no pierde las esperanzas. “Así como me ve, mi bisabuelo era un comerciante de Quilmes que vivía muy bien. Pero quebró y le dio un “bobazo”. Los “bondis” familiares llevaron a sus hijos al rebusque hasta que mi abuela terminó alquilando una pieza en Solano Centro. Mi vieja pudo instalarse en un “rancho” en la IAPI que perteneció a un cuñado fallecido por el “escabio”… Yo sé que vamos a salir de la villa; y darle al “gurí” una buena escuela que lo saque de la miseria”.

Se despidió mirándome fuerte a los ojos preguntándome: “¿Le puedo dar un abrazo?” Fue tan fuerte como breve; marchándose rápidamente para que no pudiera percibir sus lágrimas.

* Historiador, docente e investigador universitario.