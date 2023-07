Hallaron restos de sangre de Cecilia en la camioneta de Sena

Un peritaje realizado este jueves dentro de la camioneta de César Sena y del Citroen C3 de Gustavo Obregón, dos de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, detectó un total de 22 manchas de sangre, las cuales iban a ser analizadas por la Justicia con el objetivo de confirmar si pertenecen a la joven desaparecida.

El análisis forma parte de una tanda de medidas que realiza el Equipo Fiscal Especial (EFE), encabezado por el fiscal Jorge Cáceres Olivera, para tratar de reconstruir cómo fueron las últimas horas de Cecilia.

Este viernes cerca del mediodía, además, se realizó un allanamiento en la cafetería que la pareja había abierto en el centro de Resistencia, un emprendimiento que duró apenas un par de meses y que también fue motivo de conflicto. Según César, se iba a utilizar para "lavar dinero", algo que Cecilia no acompañó, lo que constituye la pista económica, según un reporte de Clarín.

El jueves fue una jornada bisagra dentro de la investigación. Es que por la mañana el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de Resistencia había confirmado que las manchas de sangre halladas en el piso de la casa de Emerenciano Sena y en un colchón de la casa pertenecían a Cecilia. Fue la primera confirmación de este tipo.

Sin embargo, desde el equipo de la defensa de los Sena avisaron que van a pedir la anulación de la prueba. "Eso no estaba en la casa. Si no estaba en la casa, no le pertenece. La posesión vale título. A mí no me consta", sostuvo Ricardo Osuna, abogado de César Sena, en declaraciones a Diario Chaco.

Es que uno de los puntos donde dio positivo fue un colchón que se encontró en el Barrio Emerenciano. Es decir, no fue incautado en la casa de los Sena. Esos colchones habrían sido donados por los Sena a una mujer embarazada del barrio horas después del crimen.

Horas más tarde, la Justicia avanzó con el peritaje de los dos vehículos, a los cuales se les pasó una prueba de Luminol. De acuerdo a la teoría que sostiene el equipo fiscal, fueron utilizados para descartar el cuerpo de la joven.

Según la reconstrucción realizada en base a los movimientos de la cámara de seguridad ubicada frente a la casa de los Sena y a la declaración de al menos tres testigos, Obregón llegó a bordo de su C3 al lugar del crimen y luego ayudó a César a trasladar el cuerpo, el cual habría salido en la camioneta Toyota Hilux rumbo a la chanchería ubicada en Campo Rossi.