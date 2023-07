Si así no lo hiciese...

Es una advertencia soberana que no necesita mucha explicación, ya que generalmente se lo hace en nombre de Dios y de la Patria y comprende el sagrado compromiso de la misión asumida.

Generalmente, como es habitué, ni a Dios ni a la Patria conmueven. Porque nada de lo que se advierte, amilanan al fanático donde la razón jamás tiene razón.

Tal vez, quizá, no lo merezcan, se van con honores, asumidos no otorgados. Como hicieron otros que no son buenos ejemplos.

Es una película repetida, no admitir fracasos ni culpas; faltan a la cita de traspaso, como otra tropelía de anteponer sus caprichos a los deberes ciudadanos.

El Dr. René Favaloro que era preclaro, sanmartiniano por excelencia, dijo una vez de esta secuencia de repetición de fracasos políticos que han postergado la construcción del país que no hemos podido ser: “Todos somos responsables, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre las clases dirigentes. ¡Si resurgiera San Martín, caparía a lo paisano varias generaciones de mandantes..!”

No se rinde cuentas. Y si se las aplica, son leves ante la repetición de viejas costumbres, que se transformaron en cotidiano. Como si fuera natural, con el desparpajo de naturalizar todo.

El drama es que no se ven cómo actúan. No querer verse no es lo mismo que ver. Lo uno trastoca la realidad modificando su naturaleza. Lo otro, es tal cual. Es decir, “no hay tu tía.”

Completando el paisaje irreal de la política argentina en tiempos de lucha electoral, en el acto de inauguración del Gasoducto, para completarla con total irrealidad, el Presidente Alberto Fernández parodiando a Perón, dijo: “Si gobernar es gerenciar trabajo, General, he cumplido.” Lo malo es que se cree, convirtiendo en realidad lo irreal.

Por eso el tramo solemne del juramento, que compromete y asegura que el hombre común sin importar su capacidad política, pero sí remarcando las virtudes naturales de honradez, nobleza y bien nacido logren esa persona que lo deja todo por su palabra y noble acción.

Es cuando avanza diciendo enfáticamente: “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el cual ha sido designado… y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina.” Viene luego un Sí, con las manos sobre la Biblia si corresponde, pero más que nada sobre la Constitución Nacional.

Remarcándose finalmente como una sentencia válida, inalterable, cuando evade toda duda, expresa para que no queden dudas “…Si así no lo hiciese, que Dios y la Patria os lo demanden.” Esa “demanda” es asignatura pendiente en nuestra clase dirigente.

Siempre ha sido, el periodismo saludable, con un poquito de cordura, objetivo y preciso como marcaba el periodista deportivo Dante Panzeri, quien recordaba “que el periodista nació para no tener amigos”.

Que ningún lazo afectivo lo aferre a mirar para otro lado, sino que mejor lo potencie en toda su certeza para contar con claridad, paso a paso, la noticia en evolución.

Invitado por un ex locutor y funcionario del Gobierno del Chaco, cuando el advenimiento de la Democracia, para colaborar como Coordinador del espectáculo musical a ofrecerse en la Plaza 25 de Mayo de la vecina orilla, donde iban actuar Rubén Juárez, Antonio Tarrago Ros y el cuarteto Vocal Zupay, tuve la hermosa experiencia de escucharlo a Antonio explicando en escenario simplemente, qué es la Democracia.

Tal cual otros artistas animarían fiestas similares en otras plazas a todo lo largo y ancho del país.

Consecuente con ello, el 10 de diciembre de 1983, a la tarde, comenzó el desfile sonoro, hasta que le tocó el turno a Antonio Tarrago Ros. Antonio, con su clásica verborragia, y su personal estilo de ser un espontáneo creativo de la palabra, preguntó al público: “Ustedes, saben lo que es Democracia…?” Y, arremetió seguro de sí con el decir simple pero sabio de la calle: “Democracia es poder decirle, al término de su gestión, al candidato saliente: por qué no hiciste tal o cual cosa de las que prometiste en tu campaña.” Es decir, permitirnos “pasarle la factura” de lo que es capaz la palabra dicha y prometida cuando no se la cumple.

Como la promesa incumplida de luchar contra la inflación argentina desmesuradamente crecida, mientras se dedicaron a pelear entre ellos, hasta escrachar y defenestrar al propio Presidente por cadena nacional.

No escuchar el rumor, es taparse los oídos. Es evitar la realidad. Es negar la verdad.

Una vez leí. Fue el 30 de noviembre de 2022, en el Diario “La Prensa”, un título decía “El rincón de los sensatos”, escrito por Daniel Zolezzi, quien gráficamente planteaba:

“No son de izquierda, son ladrones. Otra cosa es cuando una camarilla llega al poder con el fin de saquear a su país. Quienes la integran, bajo cualquiera de esas mascarillas, son algo muy distintito: son ladrones.”

Cuando no escuchamos pareciera que nada tuviera valor, porque no nos hacemos carne de la situación. Mucha similitud con un tema de Pablo Milanés, “La vida no vale nada”, cuando abstraídos estamos en otra. “La vida no vale nada / cuando otros se están matando / y yo sigo aquí cantando / cual si no pasara nada.” /

No hay que matarse para entenderlos, sino simplemente escucharlos y hacer para lo que fueron elegidos. Eliminar la sordera, es acercarnos. Es descubrir la verdad. Es sentirlos como a nosotros mismos. Todos, solos en uno. Escuchar al pueblo.