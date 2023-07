Avistaron una gigantesca figura en San Luis

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Dos jóvenes correntinas fueron testigos y protagonistas de un hecho impactante que sorprendió a muchos en su momento y que dio bastante que hablar en la localidad correntina de San Luis del Palmar, un lugar tranquilo y turístico que de golpe pasó a ser noticia por lo sucedido. El hecho sucedió cuando dos chicas adolescentes que regresaban a su casa, distante unos 8 km del pueblo, fueron testigos de la misteriosa aparición de una figura gigantesca que se pudo ver durante algunos minutos y luego desapareció en el aire, ante el asombro y la sorpresa de los circunstanciales testigos del hecho. En esa oportunidad las jóvenes Gabriela Lencinas y Griselda Olivares tenían 16 y 19 años respectivamente y hoy ya adultas recuerdan la experiencia que las marcó para siempre. El sector donde ocurrió el hecho es conocido como Paso Lovera. Al respecto Gabriela nos comentó que “cuando veníamos del pueblo vimos delante nuestro, una figura enorme, que apareció de golpe, como si fuera humo, pero se veía que era sólida, al menos eso parecía a la vista. Nosotras nos quedamos sorprendidas con mi amiga, vimos esta aparición y de golpe se perdió hacia arriba. Era una figura muy grande, gigante diría yo, alta como esos árboles, aproximadamente unos 8 metros. También un automovilista que iba delante nuestro lo vio, era un auto blanco, se paró, bajó un hombre, miró bien la aparición, parece que se asustó por lo que vio, entró rápidamente al auto y se fue a toda velocidad. Iban para Corrientes aparentemente. Nosotras nos quedamos como paralizadas, pero viendo todo, que duró unos pocos minutos, hasta que la figura se perdió en lo alto. Era un poco oscuro, aproximadamente las 8 de la noche, no se veía muy bien, pero alcanzamos a ver claramente la figura que se perdió en las alturas. Fue todo en silencia, no hubo ningún ruido de ninguna clase, por lo menos no lo sentimos nosotras.”

“¿Vos viste lo que yo vi?” le pregunté a mi amiga. “Sí, por supuesto.” Me contestó y nos miramos atemorizadas, como no pudiendo explicar lo que vimos. Tuvimos un poco de miedo, pero no mucho y nos retiramos rápido a nuestra casa”.

La otra versión

Siempre es bueno escuchar las dos campanas, para así tener un conocimiento objetivo de la situación. A su vez Gabriela, la amiga y compañera que vio también esa gran figura en el anochecer de ese día 12 de enero, explicó que “cuando veníamos por el camino, ambas en una bicicleta, vimos una figura grande, que parecía ser una especie de mono gigante, lo miramos detenidamente hasta que desapareció y quedó una especie de humo nada más. También justo pasaba un auto, se detuvo y bajó un hombre, miró y después se fue rápidamente. No se pudo ver el rostro, estaba oscuro, pero se le pudo ver bien los dedos de la mano. En determinado momento alzó los dos brazos, como haciendo una señal, en ese momento se fue hacia arriba, desapareció, se esfumó. Y nos quedamos las dos como paralizadas por lo visto. Fue todo muy rápido, no pudimos tomar conciencia en realidad de lo que pasó. Nos quedamos asombradas y sorprendidas por lo que vimos. Luego nos enteramos que un capataz de por aquí cerca también vio la extraña figura, pero no pudimos ubicarlo para hablar con él y preguntarle más precisiones.”

Para las dos chicas fue una experiencia impactante en ese momento, pero después se olvidaron, tomándolo con naturalidad y sin demostrar miedo por lo ocurrido. Hay algunos casos en la historia de aparición de figuras gigantescas, pero nunca de apariencia tan grande. Pudo haber sido una holografía (proyección de una figura) que da la impresión de ser una figura real a los ojos de los testigos. Pero sea como fuere, no es una cosa común. Y su origen debe forzosamente ser causado por algo o una entidad superior proveniente de las alturas, ya que la figura alzó las manos y desapareció hacia arriba. Dadas las características y escasos datos consignados, además de la carencia de huellas y marcas en el terreno como un firme testimonio de la aparición, se trata de un caso de difícil resolución. Sin duda quedó olvidado en el tiempo y solo alguien memorioso recordará este extraño caso sucedido en Corrientes. Un caso parecido ocurrió a fines del 2000 en Canadá, cuando en medio de una ruta muy transitada apareció una gran figura, de unos tres metros de altura, al costado del camino, en pleno día, causando un choque en cadena entre los autos que circulaban en ese momento, que eran muchos. Afortunadamente no hubo víctimas ni heridos, solo algunos golpeados levemente. La figura fue observada durante unos cinco minutos y luego desapareció rápidamente, esfumándose en el aire, ante el asombro de todos los que presenciaron el hecho. Era la figura de un hombre, vestido con una especie de traje ajustado al cuerpo, que caminaba lentamente, mirando hacia los costados. Nunca más se habló del caso ni se dio ninguna explicación del hecho y solo trascendió a la manera de una noticia curiosa y misteriosa. Uno más de los tantos casos enigmáticos ocurridos en el mundo..