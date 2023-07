Christofredo Jakob, médico neurólogo aleman, y el sueño del yacaré correntino

Por María José Micale y Alejandra Molina

Christofredo Jakob (1866-1956), médico neurólogo y psiquiatra, proveniente de Alemania, llegó a Argentina el 17 de julio de 1899, tras ser contratado por la Universidad de Buenos Aires. Jakob inicia en nuestro país el estudio del sistema nervioso: neurociencia. Durante casi 50 años, trabajó en los hospitales neuropsiquiátricos de la Capital Federal, primero en el Hospicio de las Mercedes (1899-1910) y, años más tarde, en el Hospital Nacional de Alienadas (1913-1946) (actuales hospitales Borda y Moyano, respectivamente). Asimismo, fue profesor destacado en la Universidad de Buenos Aires y de La Plata, acompañando e impulsando, desde entonces, a más de cuarenta generaciones de estudiantes.

A mitad del Siglo XIX, cuando Charles Darwin (1809-1882) dio a conocer su teoría evolutiva, los años decimonónicos eran testigos del nuevo paradigma respecto de los caminos evolutivos de las especies. Su teoría tomaba fuerzas en los círculos intelectuales y científicos de Europa, desparramando por el mundo estos vientos de cambio.

Cuando Christofredo Jakob comenzó a trabajar en Argentina, en sus saberes estaba impresa la convicción de que la historia evolutiva, es decir, el estudio de las transformaciones de las formas de vida, particularmente de los animales, necesitaba de sólidas comprobaciones sobre cómo se habían producido. Resultaban necesarias, entonces, investigaciones profundas de la anatomía comparada. Para realizar esta inmensa empresa que Jakob hizo parte de su vida, requirió, como es el trabajo neurocientífico, de la colaboración de otras disciplinas. Fue cuando conoció a Clemente Onelli (1864-1924).

El italiano, nacido en Roma, había llegado a la Argentina una década antes que Jakob, en 1888. Naturalista consolidado, Onelli también desplegó en nuestro país diversos saberes fundamentales en el quehacer científico, recorriendo nuestro suelo para el estudio paleontológico, geográfico y etnológico. Se aventuró a la incertidumbre de la exploración y detalló todo lo observado en sobresalientes escritos. El 9 de febrero de 1904, el presidente Julio A. Roca (1843-1914), lo nombró director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, rol que ocupó hasta su muerte. Durante la administración del establecimiento, Onelli popularizó al máximo el zoo y lo dotó de un sentido eminentemente didáctico. Atrayendo multitudes, Clemente acercó el conocimiento de la fauna y la flora a todos los visitantes, y concentrado en otorgar jerarquía científica al zoológico fue en esta sentida misión cuando se relacionó, además de otros destacados científicos de la época, con Christofredo.

Tanto Jakob como Onelli, desde su llegada al país, se vincularon con grandes personajes de la época y formaron parte de hechos importantes de la historia nacional, como, en el caso de Onelli, cumplió en 1897, junto al Perito Francisco Moreno (1852-1919), un papel destacado en la resolución del litigio limítrofe con Chile en la frontera norte; y, en el caso de Jakob, realizar estudios de los restos fósiles que se recolectaban por todo el territorio, con resultados trascendentales como la inexistencia de diferencias biológicas de los cerebros de nuestros pobladores originarios en relación al de los europeos. Jakob, al igual

que Onelli, también realizó viajes a la Patagonia, la cordillera en toda su extensión y los territorios vecinos para estudiar la flora, fauna y geología andina, inaugurando el capítulo de biogeografía argentina.

Así, el neurobiólogo y el naturalista, unidos en incondicional amistad, compartiendo experiencias e inquietudes, dedicaron sus vidas al entendimiento filogenético animal.

En los primeros años del siglo XX, se entregaron a un formidable trabajo mancomunado, obteniendo como resultado un estudio minucioso de la fauna nacional, especialmente, los mamíferos argentinos. Para contextualizar y desarrollar plenamente la historia neuroevolutiva, poco a poco integraron los conocimientos, para abrirse definitivamente a la constatación de las hipótesis sobre el desarrollo filo-ontogenético del cerebro. En 1910, presentaron en el Congreso Internacional Americano las conclusiones de su trabajo. Jakob había descubierto el circuito que comanda la emocionalidad, como novedad en los mamíferos: el centro visceral, es decir, síntomas viscerales en procesos emocionales. En honor a la verdad científica, debería llamarse Circuito de Jakob.

En 1911 se publica, en alemán, el libro Das Menschenhirn, donde, paso a paso, Jakob reconstruye la historia neuroevolutiva desde peces hasta el ser humano, y con ello, la enorme neurodiversidad entre los animales. En 1913, el país se enorgullece al recibir la obra en castellano: Atlas del cerebro de los mamíferos de la República Argentina. El libro fue costeado por la Sociedad Científica Argentina, en impulso permanente del avance del conocimiento científico. Los primeros tres capítulos acerca de neuroevolución fueron escritos por Jakob, y los últimos dos sobre zoología, por Onelli.

Simultáneamente, la Revista del Jardín Zoológico, uno de los más importantes medios de divulgación científica de la época, dirigida por Onelli, se ocupó de difundir estas precursoras investigaciones y logros argentinos. En esta revista, Jakob publicará varios de los 250 trabajos que conforman su obra bibliográfica.

A mediados de la década de 1930, el eminente doctor tomó la suma de todos los conocimientos acumulados durante medio siglo de labor ininterrumpida en el campo neurobiológico, y los integró para escribir lo que en la historia de la neurociencia argentina atesoramos como la obra maestra de Christofredo Jakob, se llama Folia Neurobiológica Argentina (1939-1946). Esta visión se fundamentó, como siempre lo fue importante para Jakob, en que los estudiantes y profesionales argentinos pudieran contar con un compendio bibliográfico que les permitiese un estudio dinámico y detallado de todo lo que hoy asociamos al término neurociencias. Braulio Moyano (1906-1959), uno de sus más destacados discípulos, dijo al respecto: “En un tiempo en que, agotada ya la anatomía descriptiva del sistema nervioso central del hombre, Jakob se ocupó sobre todo de la anatomía topográfica”.

El plan original de Christofredo eran doce tomos, de los que, por falta de ayuda económica para la publicación, fueron editados solo ocho. La Folia se presentó en tres atlas del cerebro humano y cinco tomos de neurobiología, medicina y filosofía. El Tomo VI lo dedicó al animal correntino que lleva el título del libro: El Yacaré: “Como lejanos sobrevivientes de la vasta fauna de los enormes saurios fósiles mesozoicos del suelo patagónico, existen en la actualidad solo dos formas grandes en la Argentina: la iguana terrestre y el yacaré de vida anfibia. (…) Los ejemplares estudiados por nosotros proceden de Corrientes… y se consiguieron gracias a la ayuda desinteresada de amigos y discípulos”.

Desde la etimología de su nombre guaraní; la historia regional, sus fábulas y leyendas; la vida promedio; el comportamiento particular de los géneros y los pasos desde el nacimiento a la muerte, cada aspecto fue estudiado en detalle por Jakob, pues, decía, la biología íntima ecoetológica del yacaré no se conoce todavía del todo. La espiral evolutiva de las estructuras y funciones fue observada y desmenuzada partiendo del arquiencéfalo, pasando por el paleoencéfalo, en cuya transición evolutiva hacia la última formación destaca la notable semejanza topográfica del diencéfalo reptiloide con el embrionario del mamífero y del hombre (especialmente del tercer mes en este último), llegando a la sorpresa de este estudio: el origen del neocórtex, órgano del pensamiento. El detalle con el que el sabio maestro describe y explica la trama neuroevolutiva, es trascendente.

El yacaré encarna al animal más dispuesto para esa investigación y con este estudio Jakob logra realizar una síntesis y principios neurobiológicos que dominan en todas las regiones del eje cerebroespinal en la evolución; en sus palabras, “proceso que culmina con la aparición del órgano neoneural supremo cortical que, encargado de la integración asociativa total y definitiva de la experiencia individual prolongada, crea, reuniendo el capital adquirido en acción de las esferas del introyente-ambiente, la polarización de sujeto-objeto, realizando, así, el afloramiento de la conciencia”.

Sin calar más en tecnicismos, diremos que encontramos en este libro, en las analogías con la especie humana, explicaciones categóricas que el animal correntino proporcionó a Jakob, como la enseñanza respecto del origen de las estructuras de las cuales depende nuestra vida psíquica y su agente, el pensamiento.

El paso del doctor Jakob por esta provincia litoraleña, quedó documentada con una anécdota en la que no pudo escapar al humor interlineado que lo caracterizó toda su vida, incluso en los estudios científicos. Estas fueron sus palabras:

“Un día -tiempo hace de esto- cuando viajé a Corrientes cruzaba mi vapor por los bancos de arena del Paraná y observaba en la orilla las hileras de yacarés dedicados gozosamente al culto solar, me vi obligado a preguntarme: ¿Serán capaces de soñar? Y, a veces, ciertos movimientos involuntarios de la boca y la cola de los indiferentes dormilones al pasar la nave delante de ellos, me parecían indicar que sí. Pero ¿qué? Recordando que también en otros animales (pájaros, perros, etc.) existen análogos indicios de tales funciones microdinámicas corticales que, en sus juegos caprichosos revelan esa autonomía paralógica del córtex que, en sus formas ordinarias pone en evidencia las tendencias materialistas e idealistas que merecen sus patrones, no pude menos que imaginarme, en una visión psicoanalítica, leyendo en el alma de por lo menos alguno de esos patriarcas señoriales enfrente de la vulgaridad de la chusma, la existencia de un ensueño gigantesco y sublime, en el cual se encarnaban atávicamente las vivencias de aquellos tiempos gloriosos en los cuales, sus abuelos de antaño, los dinosaurios, se jactaban de ser los dueños de la tierra, para, al despertar de la visión, terminar con un sic transit gloria mundi. ¡Qué enseñanza formidable y lapidaria para otros seres a quienes el destino parece momentáneamente no poderles negar nada! ¿No se trataría solo de ensueños simbólicos que en su idealización microdinámica encubren realidades quiméricas?” (Chr. Jakob. Tomo IV El Yacaré. Folia Neurobiológica Argentina. 1945).

Casi 80 años más tarde, este integrante de la fauna argentina, particularmente uno de los especímenes correntinos que investigó Jakob, fue encontrado en 2022 entre los escombros del sótano del edificio del que, alguna vez, fue el Laboratorio de Anatomía y Patología de Jakob, en el actual Hospital Borda. Menudo asombro nos llevamos los que allí estábamos, anonadados, presenciando un momento que regocijó nuestros espíritus, pues la historia tomó vida cuando gritamos al unísono ¡el yacaré!

Nuestra gratitud a Corrientes que formó parte de este fascinante curso de la historia neurocientífica argentina, por la que su precursor dejó su huella.

En este nuevo 17 de julio, fecha en homenaje a la memoria del Dr. Christofredo Jakob, designado como el Día del Neurocientífico argentino, saludamos a quienes forman parte de esta honorable labor, y a todos los argentinos que nos orgullecemos de la obra de este alemán, que de tanto amar al país se naturalizó argentino. La Fundación Azara prontamente publicará una biografía profunda de su vida: Mikrokosmos, Christofredo Jakob y el inicio de la neurociencia argentina.

Inolvidable sabio maestro, Jakob es parte de nuestra historia, ciencia y cultura.

