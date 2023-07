Accionar incompatible con el Estado

La lista de odios y enconos del kirchnerismo es interminable, tan larga como los negociados que la Justicia fue descubriendo a través del tiempo. En ambos casos, la aversión de aquella por aquellos y la inquina de este por aquel pusieron en evidencia la contradicción entre sus discursos progresistas y las manifestaciones más crudas de su vulgar codicia.

Néstor Kirchner no era ni fue un revolucionario de izquierda. No creía en la teoría de la explotación, ni en la alienación proletaria en el sistema capitalista. Era habilidoso para los negocios, supo amasar fortunas con la circular 1050 y obtener rentas disimuladas desde la intendencia de Río Gallegos, la gobernación de Santa Cruz y la presidencia de la Nación. Con la perspicacia de un trader profesional manejó 962 millones de dólares en un banco suizo por regalías mal liquidadas a su provincia. Los hizo desaparecer con la destreza de un mago y diluir con pericia de alquimista sin que nadie le imputase delito alguno. “No fue magia”, dijo la viuda, admirada ante tanto talento, mientras recorría su holding hotelero salido de la nada.

A partir de 2004, Kirchner quiso resguardar su estructura de provechos espurios con un giro a la siniestra. Con cinismo, explicó al gobernador Ramón Puerta, sorprendido por el inesperado viraje de su amigo a quien conocía bien diestro: “Ramón, ser de izquierda te da fueros”.

Ese día nació La Izquierda Rentista S. A., nueva corporación de negocios, con domicilio en Santa Cruz y cuyo objeto social fue acumular poder para multiplicar dinero. La sociedad abrió su capital a militantes y nuevos simpatizantes, ampliando en forma transversal su base de adhesiones. Agrupaciones de derechos humanos, artistas e intelectuales, periodistas y cronistas recibieron acciones preferidas sin voto, pero con butacas en primera fila. Grupos identitarios, obtuvieron acciones ordinarias con mucha voz y pocos votos. El resto del peronismo, sus gobernadores, intendentes, sindicalistas y dirigentes sociales, suscribieron opciones para especular en el mercado de futuros, sin asumir compromisos irrevocables.

La idea innovadora que permitió reafirmar vínculos históricos, lograr amistades impensadas, unir opuestos contradictorios, disimular conflictos insolubles y consensuar disensos medulares fue la apropiación masiva de recursos públicos para todos los cuotapartistas, mediante empleos, contratos, subsidios, auspicios, pautas y embajadas.

Mientras los pagos estén al día, nadie despliega ideologías. Lo mismo dan los dólares del Fondo Monetario que los yuanes de la República Popular China: lo importante es seguir cobrando por tesorería. La Izquierda Rentista prefiere las modernas autocracias a las clásicas democracias, pues su business plan no es compatible con el Estado de Derecho, la división de poderes y la libertad de prensa. Cuando la patria es el otro, mejor ceder soberanía al imperio pekinés que someterse a auditorías en inglés.

Sus integrantes más jacobinos no proponen la sociedad sin clases, sino subsidios de toda clase para perpetuar la pobreza administrando la riqueza. El pacto tácito para no ser expulsados del colectivo societario los obliga a soslayar valores morales y máximas sanmartinianas. Aunque se desgañiten con discursos principistas, olvidan los bolsos del convento; ignoran los dólares de La Rosadita; silencian las cajas de la hija Florencia; desconocen las valijas de Uberti y callan el femicidio de Cecilia en Chaco. No sacarán los pies del plato para no perder sus alícuotas y terminar en la calle, sin un rublo, como le ocurrió a León Trotsky por insistir en la revolución permanente.

Pero cuando los incentivos no están alineados para la producción y el trabajo, sino para la apropiación de lo público y la expoliación de lo privado, los recursos se agotan y la corporación rentista entra en crisis. Con inflación del 115%, pobreza del 50% y reservas negativas, la cesación de pagos la desarticula y sus integrantes ajustan cinturones para no romper la unidad hasta las elecciones. La liquidación se hará después, a precios de remate y cada cual se llevará a casa lo que pueda.

La patria no debe ser defendida sino rescatada. Y no de enemigos externos, sino del uso particular de los bienes públicos.