Andrés Herrera y el sabor del primer título

Andrés Herrera sostiene con su brazo y la mano izquierda una imagen de la Virgen de Itatí. Con la ayuda de mano derecha sujeta una camiseta de River Plate que dice: “Campeones Monumentales 2023”. La casaca pertenece al esponsor del club de Núñez, pero le sirve perfectamente al correntino para dejar constancia del festejo del título de campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el primero con la Banda y el primero de su carrera. Lo compartió ayer, día en el que se celebró la coronación pontificia de la Virgen Morena.

El defensor correntino llegó a River el año pasado. Fue Marcelo Gallardo quien lo pidió, tras su buena actuación en San Lorenzo.

Luego se vino el inicio del ciclo de Martín Demichelis. El lateral derecho tuvo que pelear por un puesto al igual que todos sus compañeros. Así, jugó 11 partidos en la actual Liga Profesional. En 9 de ellos fue titular (2 ingresó desde el banco de suplentes). Alternó la titularidad con Milton Casco, pero siempre estuvo en la consideración del entrenador.

De los 11 partidos que disputó en la LPF, siete fueron victorias, dos empates y dos derrotas. Si bien no convirtió ningún gol, fue asistente en uno de ellos.

Junto a la imagen que compartió en su cuenta de la red social Instagram (@herreraandres4), escribió: “Gracias”. Su carrera seguirá escribiendo páginas gloriosas.

Armani, agradecido

Franco Armani, arquero titular de River Plate, agradeció el apoyo que recibió durante la campaña del hincha “millonario” que, a su juicio, lo “bancó cuando las cosas no salían”.

Una vez consumada la consagración y el título de la Liga Profesional (LPF), el guardavallas del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022 enfocó su mirada hacia el sentimiento del simpatizante riverplatense.

“Le quiero agradecer al hincha que siempre estuvo. Y a mí en particular en el momento en que no me salían las cosas, el público me bancó. Siempre me apoyó y me respetó. Siempre valoraré ese gesto”, dijo el arquero que llegó a la institución de Núñez, a principios de 2018, proveniente de Atlético Nacional de Medellín.

La referencia del nacido en Casilda tiene que ver -tal vez- con algunos rendimientos desacertados que el '1' millonario cumplió en el semestre como los partidos con Arsenal de Sarandí (1-2) o Platense (2-1), en el torneo local, además de los cotejos con The Strongest en Bolivia (1-3) o Fluminense en Brasil (1-5), por fase inicial de Copa Libertadores.

“Desde el primer día que llegué, la gente me recibió de un modo magnífico. Gracias por ese apoyo incondicional”, sostuvo Armani, quien también vistió las camisetas de Deportivo Merlo y Ferro, entre otros clubes.