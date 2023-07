Solari expresó su bronca por el gol mal anulado por la terna arbitral

Maximiliano Solari, el autor del gol anulado insólitamente por la terna arbitral sobre el final del partido el sábado, que le habría dado el triunfo a Boca Unidos sobre el puntero Gimnasia y Tiro de Salta, manifestó que en el video “se ve que estoy habilitado, se vio afuera, lo vio toda la gente, y se vio en la tele”.

El delantero, que fue abordado por el colega Juan Bondaz de radio Sudamericana (100.3 Mhz) por el sector más lejano a la zona mixta, cuando se retiraba con poco ánimo de hacer declaraciones, señaló: “Vi el video y no hay mucho para decir, pero tampoco tengo ganas de hablar de esto”.

“Se ve que estoy habilitado, se vio afuera, lo vio toda la gente, se vio en la tele, pero no se qué decirte”, agregó.

Consultado si tuvo oportunidad de charlar al respecto con Joaquín Gil, el árbitro del partido, Solari manifestó que “con él no hablé, me fui al vestuario y listo, no quise meterme en esa. Estoy sin palabras, no queda otra que pensar en el siguiente partido y seguir metiéndole para adelante”.

El ex Defensa y Justicia venía de marcar en el empate en Formosa frente a San Martín, y contra Gimnasia y Tiro hubiera sido su segundo gol consecutivo, y el primero en la cancha de Boca Unidos.

“Esto es lo que más bronca me da porque venía agarrando una racha, pero hay que seguir, el torneo es muy largo, y se que al fin y al cabo las cosas se nos van a terminar dando a nosotros porque somos un grupo con muy buena gente, que hace todo con honestidad, y vamos a seguir metiéndole para lograr el objetivo”, concluyó Solari.

La opinión de Livera

Al igual que Solari, el lateral izquierdo, Joaquín Livera, tampoco quiso referirse a las decisiones arbitrales que perjudicaron a su equipo, pero luego de compartir con su familia unos minutos al término del partido en pleno campo de juego, y ante la insistencia periodística, vertió su opinión.

“Considero que las dos jugadas terminaron en goles, porque en el primer tiempo también hicimos uno (NdR: se refería al cabezazo que Abadía tapó y quedaron dudas si traspasó la línea), que creo que también fue válido y por decisión del árbitro se anuló”, señaló.

El defensor manifestó que “tratamos de no charlar tanto con los árbitros, de hacer nuestro trabajo. Hay veces que algunos se dejan hablar más que otros , pero buscamos que ellos tomen sus decisiones, y que sea la mejor”.

“Hoy puntualmente (por el sábado) el árbitro se dejaba hablar, creo que Joaquín (Gil) es uno de los buenos árbitros que hay en el torneo, más allá que considero que ambas jugadas fueron goles, pero por decisiones de la terna arbitral no fueron”, continuó.

El ex jugador de Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa, consideró que este tipo de situaciones les genera “mucha impotencia porque nosotros trabajamos para tratar de llevar a Boca (Unidos) lo más alto que podemos y hay veces que por algunas cosas como estas no podemos estar más arriba”.

Livera fue expulsado a raíz de un forcejeo con Matías Birge, precisamente después de la jugada anulada a Maximiliano Solari que provocó un tumulto entre todos los jugadores. “Me echó porque dice que le pegué al jugador de ellos, no fue así, pero lo tomo con calma y buscaré hablarlo para que no me suspendan por muchas fechas”, contó.

Finalmente, y respecto al partido, el defensor indicó que “ellos vinieron a buscar el punto, se notaba, porque tampoco generaron mucho en ataque. En cambio nosotros siempre tratamos de ir para adelante, de hacer los goles, que los concretamos, pero nos anularon”, expresó por último Livera.

(RP)