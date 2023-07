La Murga inició el festejo por sus 30 años

El mítico Teatro Solari de Goya fue el escenario elegido por la banda de rock correntina La Murga para iniciar los festejos de sus tres décadas con la música. Familiares, amigos y muchos fanáticos compartieron un repaso por los mejores temas de sus quince discos que dejaron huella en distintas generaciones.

Allí donde todo empezó, como reza su lema, fue donde decidieron iniciar el festejo que promete recorrer otros escenarios y celebrar una historia llena de canciones propias, hits que hablan de historias correntinas y discos únicos del rock litoraleño.

El conductor y animador Emilio Karothy fue el encargado de realizar la presentación del show y dar inicio al emotivo evento con un video sorpresa en el que muchos de los que acompañaron a la banda desde sus inicios dejaron su mensaje.

Todo comenzó en el año 1993 y hoy, a tres décadas de aquellos primeros pasos, La Murga no solo se consolida como una banda popular correntina sino que también lo hace llevando como bandera canciones propias con gran pertenencia social.

Tras recorrer más de 600 escenarios de Argentina, Brasil y Paraguay, La Murga llega a sus treinta alcanzando ser la banda pionera del rock en el nordeste argentino y una de las más convocantes de la región.

Con más de 120 canciones y 15 discos inscriptos en Sadaic, Aadi, marca y logo en Inpi, la banda correntina sin dudas ha trazado un camino y hoy todo su material, tanto de audio como visual, se encuentra también en redes sociales, en su canal de YouTube oficial y en Spotify.

Sin duda, estos números y esta trayectoria no son un dato menor. No es algo que cualquier banda que haya nacido en una localidad del interior pueda decir y, por lo tanto, no es poco a pesar de que para ellos “Treinta años no son nada”.

Lo recaudado con las entradas del festejo será destinado a dos Centros de Promoción de Derecho de la localidad de Goya; el CPD N° 25 del barrio Zarco Iris y el CPD N° 29 Chamiguito.

Pronto, la banda dará a conocer un recorrido por más escenarios de la región y espera llegar a Buenos Aires, donde también supieron hacer pie durante varios años.