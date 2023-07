Wanda Nara habló de todo: su presente en Argentina, la relación con Icardi y sus hijos

Después de días de especulación sobre sudio una extensa entrevista donde habló de los distintos ámbitos de su vida. De todas formas, la charla con Vero Lozano en Telefépor lo que la conductora de Masterchef no se refirió a los estudios que se realizó la semana pasada.

Previamente, sí se había expresado sobre el tema en una publicación de Instagram y aclaró que está "a la espera de más exámenes" para confirmar un diagnóstico certero luego de que los estudios iniciales arrojaran resultados alterados.

Una vez hecho el posteo, se trasmitió en el programa Cortá por Lozano una entrevista grabada donde Wanda habló de todos los temas de actualidad que atraviesan su vida en este momento. La conductora del programa aclaró: "Es una nota que pautamos cuando yo fui a Masterchef. Dicha nota la hicimos hace 10 días y saldrá al aire con autorización de Wanda”.

Al comienzo de la entrevista, Wanda confesó que estaba un tanto nerviosa por las preguntas que le podían llegar a hacer e incluso comparó la situación con una sesión de terapia y en ese sentido contó: "La primera vez que hice terapia fue cuando me separé de Maxi (López). Fue la culpa... Me sacó la culpa que sentía como mujer, como que le saca a mis hijos su papá. El psicólogo me sirvió mucho. Pero después dejé, quedó ahí".

En cuanto a su relación con Mauro Icardi, con quien se casó luego de separarse de Maxi López, dijo que ambos eran muy jóvenes pero desde un comienzo sabían que querían un proyecto a largo plazo: "Él tenía muy claro que quería tener una familia. Y nos casamos al poco tiempo. Iba al jardín con él y me sentía una sugar mommy. La verdad que la idea de casarnos fue para darle una seriedad, por el afuera".

Más adelante habló sobre su estadía en Argentina luego de vivir más de 15 años en el exterior. "Estoy muy agradecida a este país. A veces te subís a un avión y parece que te alejas a otro mundo y te olvidas. Yo siempre estuve muy conectada con los problemas, la situación y me emociona mucho como pude reflejar en mis hijos. Sólo Valentino nació en Buenos Aires y a las dos semanas se fue al exterior. Mis hijos aman a Argentina. Viven este país, se sienten argentinos”, dijo Wanda. “Lo más difícil es estar lejos de tus seres queridos, la cotidianidad con mi hermana o mi mamá”, agregó.

Se refirió además a cada uno de sus hijos y aseguró que todos están contentos de estar en Argentina. De hecho, contó que Valentino, el mayor de los cinco, está dando sus primeros pasos en las inferiores de River y está muy ilusionado con este nuevo desafío.

Por último, la mediática habló de su actual participación como conductora de Mastechef y las inseguridades que tenía antes de empezar el trabajo: “Yo tenía miedo, pero la verdad que mis compañeros son los mejores. Me sacaron todos los miedos, porque no era fácil ocupar el lugar que hizo tan bien Santi del Moro”.