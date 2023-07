Beto Casella criticó a los ex Gran Hermano y Alfa salió al cruce con todo

Beto Casella opinó sin filtro sobre Gran Hermano 2022, programa de Telefe que ganó el Martín Fierro de Oro, remarcado que para él los integrantes del reality "no muestran brillantez", declaraciones que le cayeron pésimo a Alfa.

Muy enojado, el exparticipante de GH apuntó muy fuerte contra el conductor, a quien criticó muy picante por el formato de su programa en El Nueve, Bendita.

"¿Para qué hizo la cantidad de informes que hizo sobre mí en el programa de él si no tenía brillantez? Algo le sirvió, informes sobre mí y sobre los otros 20, y lo llevó al panel a Agustín, si le parece un programa tan deprimente y que no tiene contenido Gran Hermano, ¿para qué lo lleva a Agustín al panel?", expresó, enojado, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y defendió con uñas y dientes a Gran Hermano. "Si Gran Hermano no hubiera sido lo que fue, ¿para qué hicieron tantos informes sobre mí? Quiero saber, yo no soy de los medios, no soy actor, no soy publicista, no soy animador, cuando me senté con Santiago del Moro se tocaron los 31 puntos de rating", sentenció, contundente.

ALFA CRITICÓ EL FORMATO DE BENDITA

"El programa de Beto Casella, ¿qué es? Una ficción... Humorístico... ¿De qué se nutre? De todos los demás... No hacen algo propio, porque se nutren de todos los demás, de la TV, y si GH no hubiera sido lo que fue, ¿para qué hicieron tantos informes sobre nosotros?", cerró Alfa, visiblemente enojado. ¿Recibirá respuesta?

(Fuente: Ciudad Magazine)