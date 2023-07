Aranduroga es finalista y se aseguró un lugar en el Torneo del Interior

Por segundo año consecutivo, Aranduroga alcanzó la final del Torneo Regional NEA de rugby y, además, se aseguró un lugar en el Torneo del Interior (TdI) 2023.

En una de las semifinales disputadas ayer en cancha de Taraguy, Aranduroga resolvió en el complemento el partido frente a Sixty, se impuso por 29 a 17 para meterse en la definición del certamen regional que se jugará el sábdo 12.

Dentro de un partido con mucha presión defensiva, Aranduroga aprovechó las oportunidades que tuvo para marcar, después soportó la potencia de los delanteros chaqueños y definió el pleito en la segunda mitad del complemento.

En el arranque del juego, Aranduroga sorprendió con su movilidad y con la velocidad de Isidro Vallejos Barbis para anotar su primer try de la tarde. La conversión de Enzo González dejó el marcador 7 a 0 con apenas 10 minutos de juego.

Sixty levantó su producción con la potencia de sus delanteros, se instaló en campo rival y provocó muchas infracciones del equipo correntino, pero Bruno Carlisi solamente aprovechó un penal de dos oportunidades.

La marca chaqueña fue bien alta, con mucha presión sobre la base de las formaciones, y eso le permitió a Facundo Cáceres tapar una patada de González. La pelota le picó bien a Carlisi, que llegó el try y también sumó la conversión para que Sixty pasara a ganar 10 a 7.

Aranduroga respondió de la misma manera. Presión sobre la salida de la pelota, bloqueo a una patada y Martín Miranda Gallino fue el encargado de llegar al try.

Después, ya cerca del cierre de la etapa, llegó una gran jugada del equipo correntino porque le dio continuidad al ataque, intervinieron tanto forwards como backs para que el hooker Facundo Morel se zambullera en el ingoal. González cerró la jugada con la conversión y Aranduroga se fue al descanso 19 a 10 arriba en el marcador.

El segundo tiempo comenzó con dos equipos que utilizaron el pie para buscar el error en la recepción del rival. Ninguno pudo prevalecer con esa táctica, pero entraron en acción los delanteros chaqueños.

Los visitantes cerraron el juego y sometieron al pack correntino. Una y otra vez se impusieron en el scrum, provocaron numerosas infracciones que dejaron al rival con un jugador menos (por amonestación) hasta que el árbitro Juan Zubieta decretó un try penal.

La primera vez que Aranduroga pudo cruzar la mitad de la cancha en el segundo período, a los 22 minutos, González sumó un penal para que su equipo recuperara la confianza y comenzara a prevalecer en el ataque utilizando el desplegado.

El pleito se definió con otra jugada donde prevalecieron los pases, la pelota pasó de una a otra punta hasta que fue habilitado Vallejos Barbis para que anotara su segundo try de la semifinal. González aportó dos puntos y selló el 29 a 17 para que Aranduroga pudiera celebrar su pase a la final del Regional.

Fernando Barreto

Aranduroga 29

Juan Quetglas

Facundo Morel

Héctor Báez

Meliton Gieco

Francisco Cadenas

Joaquín Vernengo

Lautaro Fey

Matías Gómez Vara

M. Miranda Gallino

Enzo González

Isidro Vallejos Barbis

Lucas Cerain

César Jara

I. Romero Artaza

Julian Vilotta

DT: J. Del Villar

Sixty 17

Juan Zabala

Alejandro Temperini

Víctor Galarza

Lisandro Cabezas

Horacio Ybarra

Edgardo Romero

Lautaro Pardo

Gerardo Colussi

Bruno Carlisi

Atilio Lotero

Facundo Cáceres

Julio Pineda

A. Ferrazzano

Santiago Muñoz

Antonio Temperini

DT: Diego Brias

Progresión: PT 10’ try de Vallejos Barbis convertido por González (A), 22’ penal de Carlisi (S), 28’ try y conversión de Carlisi (S), 37’ try de Miranda Gallino (A) y 42’ try de Morel convertido por González (A). ST 20’ try penal (S), 26’ penal de González (A) y 37’ try de Vallejos Barbis convertido por González (A).

Cambios: ST: 4’ Luciano Páparo por I. Romero Artaza (A); 8’ Thiago González por E. Romero (S); 12’ Daniel Ojeda por Carlisi (S); 20’ Cristian Rey y Rogelio Casco por L. Fey y Quetglas (A); 28’ Maximiliano Garcia por Miranda Gallino (A); 30’ Axel Romero y Galo Cáceres por Galarza y Antonino Temperini (S); 29’ Federico Espínola por Gieco (A); 30’ Enzo Ramírez por Ferrazano (S) y 33’ Jorge Michonovich por J M. Zabala (S).

Amonestados: ST 17’ Báez (A) y 22’ F. De La Vega (A), estaba en reemplazo temporario por Báez.

Cancha: Taraguy Rugby Club

Árbitro: Juan Zubieta.