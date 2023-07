Taraguy sufrió el poderío de Curne en la semifinal

Pocas posibilidades tuvo Taraguy en la semifinal del torneo Regional NEA de rugby frente a Curne. El actual campeón mostró su poderío, principalmente en el segundo tiempo del encuentro que se disputó ayer, y se impuso por 56 a 12 para meterse nuevamente en la final donde enfrentará a Aranduroga.

Taraguy estuvo en juego solamente en los 40 minutos iniciales, pero después no mantuvo su bloque defensivo y lo pagó caro. Ahora, definirá el tercer puesto contra Sixty en la búsqueda de clasificar para jugar la preclasificación al Torneo del Interior (TdI) B.

A los 3 minutos del partido que se jugó en cancha de Taraguy, el equipo visitante llegó al primer try a través de Guillermo Troiano que cerró una ofensiva de varias fases y mucha continuidad.

Luego, bajó la intensidad porque Taraguy se mostró ordenado para defender aunque sin mayores opciones para inquietar al ingoal chaqueño.

El juego fue trabado y con muchas infracciones que incluyeron dos amonestados, uno por equipo. Taraguy desperdició dos penales, mientras que Juan Sánchez Castelan anotó dos para la visita que, de esta forma, se quedó con el primer tiempo 11 a 0.

En el inicio del complemento, el conjunto universitario consiguió dos nuevos tries para estirar la ventaja a 25. Francisco Liotta apoyó el segundo try de su equipo, convertido por Sánchez Castelán y luego, los delanteros, provocaron un try penal.

El partido se abrió porque Taraguy atacó desde todos los sectores para intentar descontar y Curne mantuvo su contundencia en la ofensiva. Así, llegaron los tries de Nicolás Maffia (T) convertido por Agustín De La Vega, Alvaro Biscay (C) convertido por Sánchez Castelan y Gerónimo Albornoz (T).

Los últimos 10 minutos, con el marcador 32 a 12 para la visita, fue un monólogo de Curne. Los delanteros prevalecieron en un scrum y provocaron un try penal, después mantuvieron la continuidad en el ataque para que puedan desnivelar, con buenas acciones individuales de Mateo Morales y Ramiro Vera. El apertura Sánchez Castelan aportó un penal y las dos conversiones para dejar el marcador final 56 a 12.

Curne sigue invicto en el certamen y el sábado 12 defenderá su título frente a Aranduroga, reeditando la final que se jugó en el 2022.

Fernando Barreto

Taraguy 12

Emiliano Gómez Coll

Lucas Gimenez

Fernando Hospital

Benjamín Chapresto

Gonzalo Cinat

Alejandro Gallardo

Nicolás Maffia

Guillermo Abeledo

Bruno Broll

Ignacio Meabe

Valentino Fey

Juan P. Sena

Gerónimo Albornoz

Juan Fernández

Agustín De La Vega

DT: Diego Cuenya

Curne 56

Facundo Vazque

Braina Paulone

Cristian Stechina

Ignacio Biscay

Mateo Morales

Bruno Siri

Sebastián Bonilla

Alvaro Biscay

Vicente Lobera

J. Sánchez Castelan

Francisco Liotta

Tomás Lobera

Guillermo Troiano

Yasir Burlli

Ramiro Vera

DT: Cristian Petz

Progresión: PT 3’ try de Troiano (C), 35’ y 38’ penales de Sánchez Castelan (C). ST 3’ try de Liotta convertido por Sánchez Castelan (C), 9’ try penal (C), 14’ try de Biscay convetido por Sánchez Castelan (C), 17’ try de Albornoz (T), 30’ try penal (C), 34’ penal de Sánchez Castelan (C), 37’ try de Mateo Morales convertido por Sánchez Castelan (C) y 40’ try de Vera convertido por Sánchez Castelan (C).

Cambios: ST: 4’ Augusto Córdoba por Broll (T); 5’ Matías Jantus y Rafael Rosco por Sena y Fernández (T); 9’ Joaquín Gómez por Cinat (T); 18’ Bautista Carbó por Gallardo (T); 15’ Ignacio Ivacovich por L. Giménez (T); 16’ Maximiliano Sequeira por Hospital (T); 17’ Carlos Villordo por E. Gómez Coll (T); 18’ Bruno Corbalán por Siri (C); 19’ Kalim Burli, Matías Artico y Joaquín Rodriguez por V. Lobera, Troiano y Stechina (C); 22’ Juan Cariel por Bonilla (C); 23’ Genaro Carrio por T. Lobera (C); 28’ Franco Achinelli por Paulone y Woodyatt por Vazque (C).

Amonestados: PT: 19’ Sánchez Castellán (C). ST: 8’ A. Gallardo (T); 32’ Sequeria (T) y 42’ Ivancovich (T).

Cancha: Taraguy Rugby Club

Árbitro: Maximiliano Busaniche.