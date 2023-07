Premio al Esfuerzo de la Fundación Profesor Higinio Primo Schiffo para Ramón Leguizamón

La Fundación Profesor Higinio Primo Schiffo reconoció y premió a personas que se destacan por su desempeño profesional, su esfuerzo y superación personal.

El Premio al Esfuerzo fue para el prestigioso abogado Ramón Leguizamón, especialista en Derecho Penal, por su trayectoria ejemplar en la defensa de los Derechos Humanos y su compromiso con la justicia.

La elección fue por unanimidad y la ceremonia de entrega se realizó en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unne, lugar donde tantas veces impartió conocimiento el profesor Schiffo. La decana de la carrera, la doctora María Fabiana Cipolini Galarza presidió el acto junto con Alberto Schiffo.

El jurado integrado por Ricardo Maidana, Carlos Caram y el director propietario del diario El Litoral, Carlos Romero Feris, votaron en secreto por uno de los ocho candidatos a recibir el galardón.

Antes de la entrega de la medalla de oro, cada uno de los ternados fue reconocido con un diploma. Fueron momentos de emoción, lágrimas y anécdotas divertidas al recordar al profesor Higinio Primo Schiffo.

Foto: Marcos Mendoza

Los reconocimientos fueron para Diego Grané, por su contribución en el campo de la genética; Catalina Flores, líder del sistema de una empresa internacional, por su liderazgo y compromiso en la promoción de negocios inclusivos y sostenibles; Jorge Brown, de Bramaq, por su labor en el sector industrial, al promover el desarrollo económico y generar empleo en la región; Juan Pablo Beltramino, Balanceados Feed Lot, por su dedicación a la producción de alimentos, la sustentabilidad y calidad; Vicente Martínez, veterinario, por su amor y dedicación a las infancias con autismo; Carlos Alonso, veterinario, profesor y periodista, por su multifacética labor en el ámbito de la veterinaria y su compromiso con la divulgación del conocimiento; Raúl Persoglia, fundador de una empresa de gas, por su contribución al desarrollo, y el doctor Ramón Leguizamón. También fue reconocido Raúl Rolando Romero Feris, por su contribución al desarrollo regional.

Foto: Marcos Mendoza

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el conductor radial Carlos Alonso subió al estrado y no pudo contener las lágrimas. “Es increíble que a esta edad me cueste hablar, pero es difícil contenerse al recordar al Gringo, como le decíamos al profesor Higinio Primo Schiffo. Él impartía clases en este estrado, iba de un lado a otro. Era bravo, exigente, pero de una calidez humana poca veces vista. El final lo aprobé con 10. Él fue el profesor y después de rendir me invitó a dar clases con él. Pocas veces uno tiene la oportunidad de encontrarse con seres humanos así, por eso es importante mantener viva su memoria”, dijo mientras se secaba las lágrimas.

Luego, Raúl Rolando “Tato” Romero Feris fue reconocido y recordó al profesor.

Foto: Marcos Mendoza

“La primera vez que fue al campo llegó en una motito Puma. Así era. De una sencillez y conocimiento. Recorría toda la provincia para brindar ayuda. Pocos hicieron tanto por Corrientes como él”, dijo el exgobernador y Alberto Schiffo salió a su encuentro: “Hay una cosa que no voy a olvidar nunca. Tato estaba en CRA organizando una marcha y mi papá se fue para Bolívar, yo me volví a Corrientes. En la noche me llaman por teléfono para anoticiarme que mi padre había muerto en un accidente y desde ese momento Tato se encargó de todo para que yo pudiera tener a mi viejo en Corrientes”.

Finalmente, llegó el momento de descubrir los votos, un escribano abrió los sobres de cada uno de los jurados y anunció: “Por unanimidad, el doctor Leguizamón es el ganador de la medalla de oro Don Higinio, el Premio al Esfuerzo

“El abogado subió al estrado y se fundió en un abrazo con Alberto Schiffo. “Gracias por este reconocimiento en nombre de un hombre que tanto hizo por Corrientes, que trajo los lapachos y que con su labor erradicó la rabia, un mal que castigaba a la ciudad”.

También se reconoció al empresario Juan Castro, por su aporte desinteresado a la comunidad.

Foto: Marcos Mendoza

La Fundación

La Fundación Profesor Higinio Primo Schiffo nació tras el fallecimiento del querido profesor. “Decidimos unir fuerzas para continuar el legado de mi padre, que fue un hombre generoso y solidario, que realizaba obras de caridad en silencio, sin buscar reconocimiento ni recompensas. Sus actos altruistas nos inspiraron y nos motivaron a seguir sus pasos”, contó Cacho Schiffo.

“Tras el fallecimiento de mi padre, mi madre tomó la valiente decisión de crear la fundación. Fue un acto de amor y compromiso hacia los demás y su ejemplo nos impulsó a seguir adelante con esta misión de ayudar a quienes más lo necesitan, No recibimos ayuda gubernamental ni política. Nuestra fuerza radica en el apoyo y la solidaridad de la comunidad”, agregó.

“Hemos construido iglesias, lugares de fe y esperanza para la comunidad. Gracias al apoyo de Droguería y Red de Farmacias Farmar SA hemos podido proveer medicamentos a aquellos que no pueden acceder a ellos. Nuestra colaboración con cooperadoras y fundaciones de instituciones sanitarias ha sido fundamental para fortalecer los servicios de salud de nuestra región. Con la ayuda de supermercados Facor, logramos proporcionar alimentos a personas carenciadas”, destacó.