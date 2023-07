Tips para mantenernos hidratados en invierno

El agua en el cuerpo ayuda a mantener una presión arterial estable, mantiene un correcto funcionamiento del cerebro, elimina desechos, toxinas a través de la orina, mejora la digestión y absorción de los nutrientes como también el tránsito intestinal y; humecta y preserva tanto la elasticidad como la suavidad de la piel.

El agua está presente en la sangre, en las articulaciones, en el aparato digestivo, en la piel, en los músculos, y sirve por supuesto para la circulación (de otro modo, la sangre sería tan espesa que no podría circular), es de gran importancia para lubricar las articulaciones y para hacer la digestión. Casi no hay proceso en el cuerpo humano que no utilice el agua como vehículo.

Y… ¿cuánto hay que tomar?, las guías alimentarias para la población argentina recomiendan que deben ser al menos 8 vasos de agua al día, es decir 2 litros, pero hay grupos etarios de la población que deben prestar más atención ya que son más vulnerables a la deshidratación. Ellos son los niños y los adultos mayores.

En el caso del adulto mayor, la sed no es un indicador, ya que llega tarde. La persona puede llegar a tener, además, medicamentos que le hagan perder el líquido. El adulto mayor puede llegar a tener temor a la incontinencia, entonces toma menos líquido.

Tips para mantenernos hidratados

Hacer el hábito de tomar un vaso de agua al levantarse y otro antes de irse a dormir.

No esperar a tener sed. La sed significa que nuestro cuerpo ya tiene un 2% de deshidratación.

Llevar siempre una botellita de agua, sea la calle, trabajo, lo de un amigo, etc.

Antes de salir de casa beber un vaso de agua como también al regresar.

Recordá que si realizas actividad física es importante hidratarse antes, durante y después.

Las infusiones, sopas, mate deben ser contabilizados fuera del agua propiamente dicho, aunque durante éstas épocas nos ayudan a incorporar líquidos.

Evitar consumir alcohol y gaseosas. Si no nos gusta el agua sola, podemos agregarle limón, jengibre o alguna fruta para darle un gusto distinto.

Algo importante para destacar es que las gaseosas realizan la acción contraria, es decir, nos deshidratan. Es por eso que es indispensable el consumo de agua potable en forma diaria.