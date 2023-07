El verdadero temor del oficialismo

La militancia kirchnerista convoca a defender a la patria frente a una derecha “que le quitará derechos”. No vale la pena entrar en disquisiciones teóricas acerca de izquierdas o derechas, pues Unión por la Patria no es lo uno ni lo otro. Es imposible saber quién está a su diestra y quién a su siniestra: allí militan desde el abogado marxista Juan Grabois al saltimbanqui letrado y exucedeísta Sergio Tomás Massa, pasando por La Cámpora de la liberación nacional y los sindicalistas de siempre.

En ausencia de principios, su verdadero miedo no es a la derecha, sino al sentido común de los argentinos. Todos comparten el mismo espacio, sin ningún ideal en común, salvo la sumisión a una Cristina Kirchner en franco declive, quien aún promete repartir migajas de su poder.

El kirchnerismo teme a la sensatez de la gente, no a su ideología. El sentido común rechaza las incongruencias, los extremos, los abusos y la sinrazón. Demanda un orden mínimo que haga la vida previsible, sin inflación desbordada ni pobreza extrema, sin violencia callejera ni narcotráfico barrial. Pide cosas sencillas, como pan en la mesa, escuelas abiertas, transporte que funcione, hospitales que atiendan, calles con veredas, barrios con cloacas y policías en las esquinas. En las asociaciones vecinales y las cooperadoras escolares conviven unos y otros, sin distinción de credos ni de ideologías, unidos por la educación de los hijos y la seguridad de las familias. Eso es sentido común.

El sentido común enseña que los ajustes no deben caer sobre los jubilados, sino sobre quienes tienen pensiones de privilegio. Que no se debe desalentar el trabajo dando planes a quienes no los necesitan, ni ahuyentar a las empresas con matones, piquetes y sometiéndolas a la industria del juicio. Que no se deben cortar las calles para protestar, ni interrumpir los servicios públicos.

Esas son las reglas en los países donde funciona el sentido común, desde la vecina Uruguay hasta Noruega, el país modelo de Alberto Fernández.

El sentido común exige que la moneda recupere su valor y que se extirpe el gasto público en provecho privado, como el que beneficia a camporistas parientes, amigos y acomodados. El sentido común conoce de picardías y advierte cuando lo quieren tomar por zonzo: los regalos que salen caros, los controles que causan escasez, los subsidios para los amigos, las designaciones de amantes, los contratos para socios en las sombras. El verdadero miedo no es a la derecha, sino al fino olfato de quienes son ajenos a los tráficos del poder y solo piden ingresos regulares, seguridad, cobertura de salud, educación para los hijos y dignidad para sus mayores.

El sentido común aplaude el mérito y el esfuerzo porque contrastan con la holgazanería de quienes militan a costa de los demás. Las personas corrientes no heredan fortunas, como los hijos de la lideresa, y saben que para comer hay que trabajar. Así es en la República Popular China y también en Vietnam, donde ondean banderas rojas.

El kirchnerismo teme al sentido común, pues sus corolarios, de tan obvios, se imponen por sobre el relato con el lenguaje de la evidencia. En el caos económico social al que condujo el trío gobernante, los reclamos no provienen de la derecha ni de la izquierda. Son transversales, pues las necesidades de comer, vestir y curarse no se identifican con ninguna ideología en particular.

Solo un regreso al sentido común permitirá disfrutar los derechos que han sido vaciados por la impericia, la ideología y la corrupción de sus supuestos defensores. Solo cuando imperen las reglas del equilibrio, la sensatez y la honradez se detendrá la erosión de los ingresos, la expansión de la pobreza, la proliferación de reclamos y la disolución del capital social.

Y, después de ello, hablaremos de izquierdas y derechas con interlocutores que sepan evaluar de qué lado se encuentra el verdadero progresismo.