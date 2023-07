Campo: aseguran que hay zonas de desastres y piden a Nación medidas de fondo "no parches”

Desde la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc) advierten que la situación es muy complicada como consecuencia de la sequía. “Hay muchas zonas de la provincia que están en situación de catástrofe y de desastre total”, advirtió su titular Pablo Sanchez quien aseguró además que el sector espera una recomposición de precios, ante el atraso que es muy grande”.

A la espera de la una emergencia agropecuaria para hacer frente a las consecuencias de la sequía el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (Asrc), Pablo Sánchez en diálogo con El Litoral se refirió a la situación del sector y dijo que “estamos muy complicados, no se dan precipitaciones en la forma que es necesaria, tampoco es una época en donde se den grandes precipitaciones y de darse tampoco hay la temperatura necesaria para que se dé el crecimiento del pasto”.

“En ganadería en particular estamos extremadamente complicados con muchas zonas de la provincia en situación de catástrofe y de desastre total. La situación es desesperante para muchos productores, fundamentalmente en el sur de la provincia”, acotó.

“Estamos esperando que haya una recomposición de precios que aparenta empezar a asomar pero es muy grande el atraso que tiene el productor. En el orden interanual, hace unos días atrás, categorías como vaca y terneros habían aumentado alrededor del 30 o 35 por ciento con una inflación por encima del 100 por ciento y nuestros costos de nuestros insumos están muy por arriba de eso. El atraso es muy grande, ojalá esto se revierta”, detalló.

En este marco, consultado sobre el duro discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en la inauguración de la 135º Exposición Rural de Palermo que habló de un “campo minado de problemas por estallar”, Sanchéz dijo que “expresó de alguna manera lo que muchos productores sienten, el gran aporte que hace el sector a la economía del país y como las autoridades miran para otro lado o están atrás de otros intereses que no terminan siendo o reflejando esto de potenciar las posibilidades de crecimiento del país”.

“Son todas medidas fiscales que lo que hacen es generar más recaudación para un estado que después no invierte en potenciar a la producción. Son medidas cortoplacistas, parches, no medidas de fondo que impulsen una política de estado”, remarcó.

“Es difícil de entender como un candidato a presidente de la Nación (por el ministro de Economía de la Nación Sergio Massa) no actúa desde ya con lo que tendría que ser política de estado y no con estos parches, que no hacen más que generar mayores distorsiones de las que por sí ya hay” reprochó. “Y esto refleja o es muy palpable ahora, con lo que va a ocurrir con los incrementos de los precios, por ejemplo de la carne”. acotó.

“Si se incrementa tanto el costo de la alimentación, producto de estas medidas los famosos dólares de la exportación, precios diferenciales, eso generará la suba del precio de la carne. En economía se pueden hacer un montón de cosas pero lo que no se puede evitar son las consecuencias”, advirtió.

Rurales

En medio de un panorama adverso, en Corrientes desde este mes comienzan las exposiciones y sobre el tema, Sanchéz detalló a este matutino el calendario programado.

“Comienzan las exposiciones en la Provincia, donde de alguna manera los productores nos acercamos a la ciudad a mostrar el trabajo de todos los días en el campo. Efectivamente la primera se realizará en la Rural de Corrientes desde el 19 al 21 de agosto, luego del 24 al 27 se realizará en Goya y paralelamente desde el 24 al 26 en Santo Tomé”.

“En Virasoro y Mercedes continuaremos desde el 7 al 10 de septiembre. Del 15 al 17 estaremos en Paso de los Libres. En octubre será del 6 al 8 en Bella Vista y el 3 y 4 de noviembre en General Paz”.

Emergencia

Por último, sobre la nueva Emergencia Agropecuaria, tras el vencimiento de la medida provincial el 1 de julio, Sanchéz dijo que “la información que tenemos y que es pública es que desde el Ministerio de Producción de Corrientes ya elevaron al Ejecutivo Provincial para la firma del decreto y es lo que estamos aguardando. “Entendemos que de darse va a ser con efecto retroactivo, así que quedaría comprendido enganchado después de vencida la anterior emergencia a partir del día inmediato siguiente”, acotó.

Consultado sobre si hubo alguna modificación en cuanto a las zonas o las actividades que implicaría la nueva medida dijo que “tenemos entendido que sigue como se anunció y que sería para dos regiones completas de la provincia, Centro Sur y Santa Lucía y la actividades arroceras, citricolas y ganaderas se mantendrán. Estamos expectantes”, cerró.