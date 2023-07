La Industria creció un 15 por ciento en el primer semestre del año

La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur se refirió ayer al crecimiento industrial de la Provincia. “Está en un 15 por ciento de crecimiento en el primer semestre del año", aseguró.

En diálogo con Domingos de Mega, la ministra Gabur habló de la segunda evaluación sobre el crecimiento industrial y dijo que “podemos tener el orgullo de decir que en las mediciones el crecimiento del empleo privado en el nordeste argentino está liderado por nuestra provincia. Lo que indica que todas las acciones que lleva adelante el gobernador Valdés teniendo como eje de gobierno la industrialización está dando resultados y las acciones están plasmadas en números buenos”.

En cuanto al sector privado, la Ministra aclaró que la relación con los mismos es excelente. “Trabajamos en conjunto y también con los gremios. Sabemos que el Estado no lo puede hacer todo. Se potencia el crecimiento de los privados para que generen trabajo, sinergia de lo que el Estado no puede hacer, porque sino tenemos una masa muy importante de empleados públicos que muchas veces no puede llevar adelante”. También habló de la falta de mano de obra calificada en Corrientes. “Sería una calificación de mano de obra media que se trata del aprendizaje de cada una de las tareas que necesita la industria”. En este sentido aseguró que se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Educación de la provincia.

Sobre el desarrollo de parques industriales en Corrientes, la funcionaria provincial indicó que "nos ponemos objetivos en obras y felizmente, terminado el semestre, esas obras algunas están concluidas y otras se están concluyendo y para nosotros el balance es positivo. Avanzamos con proyectos ejecutivos de parques municipales de municipios que no tenían. Esto se hizo con fondos provinciales, por ejemplo en Monte Caseros y Mocoretá. Estamos finalizando el de la Cruz y se encuentra muy avanzado el parque industrial de Alvear. Podemos decir que en todos los parques estamos con obras, en procesos y otras concluidas para este primer semestre." "A pesar de la inflación el saldo es positivo en obras”, cerró