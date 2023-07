“A algunos intendentes solo les interesó recaudar”

El juez de Faltas de la ciudad de Corrientes, Guillermo Gutnisky, dejará oficialmente el cargo desde mañana. Se jubila después de 22 años en el cargo. En su larga trayectoria debió lidiar con distintas gestiones, destaca la actual por el proceso de normalización y refunfuña por la Carta Orgánica reformada en 2013. “Atentó contra la estabilidad de los jueces y el servicio de Justicia para los vecinos”, se queja.

En una larga entrevista con El Litoral, repasa los inicios de su carrera, su vida política (fue concejal por dos períodos). Advierte que el juez de Faltas debe corregir comportamientos y no buscar recaudar. Denuncia que la Ley de Alcohol Cero es un error, porque la alcoholemia cero no existe.

—¿Por qué se jubila?

—Si quisiera, podría quedarme cuatro o cinco años más. Recién entonces la Municipalidad debería intimar para que te jubiles, pero es una decisión personal. Hay tiempo para todo y hay que dejar el lugar también para gente joven.

Hace dos años inicié mi trámite de jubilación. Presenté mi renuncia como juez a partir del primero de agosto. Está todo. Soy una persona muy programada.

Pasé por esto cuando el 10 de diciembre de 1997 terminé mi mandato como concejal. Mi segundo periodo. El 11 de diciembre, me dije: ¿y ahora qué? Pero bueno, uno se acomoda. Es decir, yo era un concejal muy activo. Y como juez también me involucré mucho. Creo que tenemos dos perfiles de jueces: aquel que se involucra, el que lo toma en serio y aquel que lo toma como un empleado más.

¿El que se involucra lleva trabajo a casa, está las 24 horas pendientes? Está las 24 horas pendientes. La historia para la Justicia de Faltas en la ciudad capital está mal. Institucionalmente estamos mal en el sentido de que nuestra Carta Orgánica ha destruido a la Justicia municipal.

Ya pasaron 10 años, esperemos que alguna vez vuelvan las cosas al estado original.

—¿Qué le critica a la Carta Orgánica?

—La Carta Orgánica fue, en primer lugar, nefasta al suprimir la estabilidad en el cargo del juez de Faltas. Hoy un juez solo dura cuatro años en su puesto de trabajo y dependerá de la nueva gestión municipal revalidarlo o sustituirlo.

La cuestión es que sacaron la estabilidad, pusieron que los jueces duran cuatro años. Peleamos mucho por eso. Estuve en la Convención Constituyente: había una decisión política y con eso uno no puede hacer nada, más que pelear hasta donde se puede. Hoy, por ejemplo, los jueces que ingresen, los que están ingresando, solo lo hacen por cuatro años. ¿Qué compromiso se puede pedir? A nosotros nadie nos enseña a ser jueces. Tenemos que aprender de qué se trata. Aquellos que ejercen la profesión no saben hacer una sentencia. Es decir, es todo complejo. Y al año tenemos que estar buscando trabajo, porque a los cuatro años se terminó. Salvo que el intendente les renueve el cargo.

Antes teníamos bloqueado el título. No podíamos ejercer la profesión. Ahora sacaron esa prohibición. No quiere decir que les habiliten a ejercer la profesión, pero sacaron la prohibición. Eso degradó institucionalmente a la Justicia municipal. Realmente esa es la parte más grave de la Carta Orgánica respecto a este capítulo. Realmente, no sé qué se pretendió

En las constituciones del NEA, la única que respeta la autonomía municipal es la del Chaco porque deja librado a cada municipio para que determine cómo se va a organizar. Entonces, por ejemplo, el municipio de Resistencia tiene tres departamentos. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por ejemplo. Porque el pueblo de Resistencia decidió hacerlo así. En cambio, en Formosa, Misiones y Corrientes, las constituciones dicen que van a tener dos departamentos. Ejecutivo y Concejo Deliberante. Pueden tener Juzgado de Faltas, pero dependen del intendente.

Si bien es digno destacar que con todos los intendentes, por lo menos los que yo pasé en los 22 años, nunca ninguno me indicó actuar de una o de otra manera, la verdad es que la independencia formal, en el trabajo, siempre existió. No en los papeles. Ahí nos damos cuenta de que los Ejecutivos entienden que tiene que haber una Justicia municipal independiente, pero bueno, tienen la Carta Orgánica que dice que depende del intendente.

Personalmente voy a seguir peleando por eso porque creo que es una cuestión fundamental. No hablamos de los jueces, ni de los funcionarios de la Justicia de Faltas. Hablamos del vecino. ¿Dónde está la seguridad jurídica de un vecino que sabe que la persona va a estar cuatro años nada más? ¿Y qué es lo que va a hacer? Y si nos toca algún día algún juez o jueza que quiere ser reelecto, entonces es genuflexo con el poder. Hay muchas cuestiones. Además, peleamos mucho por el concurso.

—¿Han querido despedirlo alguna vez?

—No, nunca. Siempre digo que he pasado por muchas gestiones. Desde mi época que era concejal. Tenía un intendente por dos años. Pero como juez he pasado por muchas gestiones. Cada Ejecutivo tenía su impronta. Con todos me llevé bien. Casi cero contacto. Eso es muy saludable. Con cada intendente habré hablado como mucho tres veces. Y debo destacar que el único intendente que vino a la oficina a hablar fue Eduardo Tassano. En los otros casos iba yo al palacio municipal. O nos encontrábamos en algún lugar, en algún acto, para hablar de algún tema del Tribunal. Pero con el doctor Tassano, dos veces hablé. Y las dos veces vino al juzgado. La primera al año que asumió y otra hace unos meses cuando hicimos la despedida de mis funciones.

—¿Lo han amenazado?

—Sí, algunas veces. Me han rayado el auto también.

—¿Golpeado?

—No, nunca. Pero sí me han agredido verbalmente. Y a veces por teléfono también. Tengo por ahí una captura de pantalla que guardé. Porque hay gente que te escribe en las redes y dicen usted que ‘es un juez corrupto, kirchnerista seguramente’ y un montón de pavadas. Pero por supuesto lo bloqueé, informé y por lo visto Facebook algo hizo. Uno tiene que cumplir con su trabajo, tampoco puede vivir con miedo.

Siempre digo a los inspectores, no pueden igualarse. Si ustedes van a hacer un procedimiento y viene una persona y se acuerda de su madre, de lo que sea, usted es un funcionario público, que diga todo lo que diga. Ahora, si ustedes no están capacitados para ignorar todas estas agresiones, no pueden ser inspectores.

—¿En estos 22 años, hubo un caso que te haya generado malestar?

—Sí, el tema de la contaminación. Hemos tenido contaminación en Laguna Brava y fue un tema complicado. Un expediente con varios cuerpos porque había contaminación y había que hacer estudios. Ordenamos que se cesara con la actividad. Pero bueno, eso lo ordenamos nosotros. No sé realmente cómo siguió el tema en los hechos después, porque nosotros hicimos la sentencia y ordenamos.

Mi juzgado se ocupa de todo lo que es ambiental. No es solo un secuestro, una infracción porque no tenía casco, o un mal estacionamiento, eso es lo cotidiano y lo más rápido de resolver. Temas como la contaminación son más complicados. Hemos tenido también contaminación de curtiembre, que sacaban los efluentes a la calle. Y, por supuesto, temas muy en boga como el del ruido molesto: siempre es muy fácil decir esto es un ruido y es molesto, pero no es tan sencillo. La Municipalidad, con el decibelímetro, hace la prueba y muchas veces no supera los decibelímetros permitidos. Pero la enemistad vecinal y hay que distinguir entre el ruido y el sonido. Hemos tenido casos de comercios, pubs, que, por ejemplo, tenían problemas de ruido. La gente se quejaba. Se me ocurrió medir el ruido ambiental: fuimos a las 10 de la mañana, con el pub cerrado, y el sonido del ambiente ya superaba la marca del decibelímetro autorizaba para la zona. Por eso siempre es importante que antes de autorizar la instalación de un comercio se haga el estudio de impacto ambiental, el impacto sonoro.

—El Derecho se ejerce pensando....

—Siempre me manejé con el criterio de que nosotros estamos para corregir conductas, no para recaudar. No me interesa cuánto recaudo por mes, no sé. No es una cuestión que me preocupe, pero la sanción es la manera de corregir una determinada conducta. El juez de Faltas tiene que corregir conductas. Para recaudar está la Dirección de Rentas. En Corrientes se llama Acor, en otros lugares se llama dirección de rentas.

—¿Los intendentes miden a los jueces de Faltas por lo que recaudan?

—Algunos intendentes que hemos tenido medían por lo que recaudaba en el Juzgado, no es el caso del actual. Siempre recibí palos, porque había otros que sí seguían ese parámetro y decían bueno, yo junté tanto. Yo no sabía, nunca supe lo que juntaba.

—¿Y las cuestión de los carros y caballos?

—Sí, hemos llegado a atender. El tema de los carros y los caballos es complicado. No es un tema fácil. Hay personas que dicen que hay que sacar todos los carros, que no puede ser, y es una cuestión social. Entonces no es fácil resolver el tema. Si existen los caballos, si existen los carreros, es porque sí hay una oferta, es porque hay una demanda. No creo que la solución sea poner cuatro tanques en el ingreso a la ciudad y que se les prohíba entrar. Quizás haya que apuntar primero a resolver el tema social, económico de esas familias, y así quizás no tengan la necesidad de salir con los carros.

—¿Alcohol cero?

—Afortunadamente, la Provincia no se adhirió ni la Municipalidad. Una cosa es el alcohol cero y otra es la alcoholemia cero. El Instituto de Tecnología Industrial Nacional (Inti) se reunió con diputados y senadores de la Nación y les dijo que no existe la alcoholemia cero. Entonces, a pesar de eso, pusieron cero. ¿Qué significa esto? Yo estoy a favor del alcohol cero. Que cada uno tome lo que quiera, pero no puede manejar. Ni una bicicleta puede manejar. Eso es alcohol cero. Pero la alcoholemia cero no existe porque los aparatos tienen un margen de error. Vamos a terminar condenando, inhabilitando y secuestrando, retirando vehículos de la vía pública a personas que no tomaron, pero por el margen de error del aparato que arroja un número. Según el Inti hay un margen de error del 0,04 al 0,6 del aparato cuando tiene que volver a calibrarse.

Por eso sostenemos: alcoholemia cero no existe, que no cometan el error la Provincia ni los municipios de Corrientes.

Podés adherir al alcohol cero, a la responsabilidad. Pero que la sanción de imponga desde los 0,10 de alcoholemia, porque el aparato tiene errores. Si no vamos a cometer injusticias.

—¿Qué cambió de hoy a 22 años atrás en lo que es la administración del Juzgado de Faltas?

—Muchísimo. Estábamos en una situación muy precaria cuando empecé. Por la calle Salta y Junín había en alquiler una casa y ahí estábamos los juzgados. La oficina que tenía era un garaje. Estábamos todos juntos. En lo edilicio tuvimos un avance importante. Después nos fuimos a El Piso. Ahí estuvimos un poco mejor, en uno de los galpones, hasta que se hizo el edificio nuevo, en Artigas y San Martín. Ahora sí tenemos las comodidades que son necesarias.

Lo que ha cambiado también es la impronta del Ejecutivo. Tenemos ahora un Ejecutivo que se involucra con el Tribunal de Faltas. Cosa que no era muy común. Siempre era: ‘De ese tema (El Tribunal de Faltas) no me hablen’. El Tribunal era otra cosa. Pero ahora con este intendente avanzamos en la digitalización, la modernización. Se ha cambiado un poco la óptica. No es una oficina más el Tribunal de Faltas.

—¿Cómo fue trabajar en pandemia?

—Complicado. Debimos experimentar un montón de cuestiones y casi todas me tocaron a mí porque las otras juezas eran mayores. Y entonces se quedaron en su casa. Estuve con todos los juzgados a mi cargo. Así que innovamos en muchísimas cuestiones. Por ejemplo, en la Justicia de Faltas una de las características debe ser la inmediatez. Estar ahí. La presencialidad. Resolver en el momento. Eso cambió. Empezamos con el correo electrónico. La gente hacía su descargo por WhatsApp. Llamábamos a testimonial a los inspectores por videollamada. Y todo eso quedó, se mantiene. Hoy en el Juzgado N° 4, que es el que estaba a mi cargo, el 90% de las causas se atienden por correo electrónico.

Antes teníamos gente que venía, venía y venía. Y había una impresionante cantidad de personas. No había forma de poder atender a todos.

—¿Preside el Consejo Federal?

—Soy presidente del Colegio de Jueces de Faltas del NEA. Una asociación que aglutina a todos los jueces, secretarios, prosecretarios y funcionarios de la Justicia municipal, de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. A su vez en cada región hay una asociación y todos formamos parte de la Federación Argentina de la Justicia Municipal. Es una asociación que persigue capacitarnos. Capacitar a nuestros auxiliares que son los inspectores. Y por supuesto la defensa de los asociados.

—¿Cuál es la situación de la Justicia municipal en el NEA?

—En las ciudades capitales del NEA, en Formosa tenemos tres juzgados de primera instancia, en Posadas también, pero además una Cámara de Apelaciones con tres camaristas. En Corrientes tenemos seis juzgados de primera instancia y en Resistencia cuatro y ya está creada, pero falta el funcionamiento de la Cámara de Apelaciones.

—¿De cuánto es el presupuesto que maneja el juzgado?

—No tenemos presupuesto. Es lo que el intendente quiere dar. Claro, se establece un presupuesto, la administración eleva un estudio, pero dependemos del Ejecutivo

—¿Retomará su carrera política?

—Hasta mi último día seguiré transmitiendo todo lo que pueda, no solamente en la facultad, sino dando cursos. Ahora me estoy yendo al sur en octubre, que me invitaron para dar una charla a alumnos de tercero a quinto año. Después tengo que ir a dar una charla a jueces de Faltas también del sur. Acá en el interior de la provincia también. Estamos colaborando con algunos municipios para capacitar a los inspectores, a los jueces.

Y la política… yo mamé la política desde la panza de mi mamá. Pero no sé. El tiempo dirá. El tiempo dirá porque es una pasión que uno tiene y que nunca se termina. Pero bueno, por lo pronto mi objetivo hoy por hoy está en la capacitación y en la docencia.