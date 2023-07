Corregir, no recaudar: esa es la cuestión

Me recibí en la Unne. Milité políticamente mucho tiempo en mi juventud. Fui concejal a los 26 años. Todavía era estudiante. Asumí el 10 de diciembre con 27 años de edad. Si me preguntás cuál es mi pasión: el Concejo Deliberante. Una actividad que me gustó muchísimo. La disfruté y trabajé muchísimo. En la época de las inundaciones íbamos en una canoa con motor y recorríamos el barrio Itatí, el Cichero, toda la zona que estaba totalmente inundada. Hicimos mucho en esa época.

Fui reelecto y cuatro años después de terminar mi mandato, me llamaron para ser juez de Faltas. También soy docente y escribano, pero no ejerzo.

Estoy dando clases en la extensión universitaria de Esquina y Goya. Mi pasión es dar clases. Doy clases a los inspectores de Tránsito, de Ambiente, de Bromatología.

Otros juzgados que están (estuvieron) a mi cargo, el 3: tránsito, y el número 2, son obras. Todo lo que sea obras sin permiso, obras construidas sin planos, todo ese tipo de actividades que realizan los vecinos.