Para pintar el frente de la casa o arreglar la vereda hay que pedir permiso y pagar una tasa

Hay algunas cuestiones que se deben comprender, que los vecinos no saben. Por ejemplo, para pintar el frente de tu casa tenés que pedir permiso, pagar una tasa. Para arreglar la vereda tenés que pedir permiso y pagar una tasa. Para un arreglo interior también tenés que pedir permiso. El juzgador tiene que ser objetivo y tiene que valorar cada situación. Si tenés una persona que pintó el frente de su casa, no pidió permiso y la Municipalidad le paralizó la pintura, entiendo que si va y pide el permiso, sanea. Está perfecto. Eso es corregir conducta. Recaudar sería andar, pedir permiso pero igual te cobran la multa. Hay que ser conscientes. Distinto es el caso de otras cuestiones. Por ejemplo, hacer un edificio y metés dos más, o no hacés plano. No podés largarte a hacer nomás. En esos casos sí es diferente.

—¿Es la misma infracción para el que vive en el Cambá Cuá y saca la basura fuera de horario, que el que vive en el Cichero?

—Sí, es lo mismo. Lo mismo es que un ciclista pase el semáforo en rojo y un conductor en un Audi. La infracción es la misma. Muchas veces se han quejado porque la multa impuesta valía más para la moto. No hubieran pasado el semáforo en rojo. Pero el que tiene una moto puede pagar en cuotas, al que tiene un Mercedes se le puede decir que haga un solo pago. La sanción tiene que corregir la conducta.

Por alcoholemia las sanciones son altas. Pero lo más fuerte es la inhabilitación por 90 días la primera vez. Se le retiene el registro.

—¿Y los que se encierran en el vehículo?

—Me ha tocado. Los inspectores tienen que fajar el vehículo, pero no lo pueden trasladar con la persona adentro. Tampoco pueden fajar la puerta donde está la persona porque podría estar cometiendo un delito.

Es cuestión de paciencia nomás, en algún momento se baja. Es un agravante. Me ha tocado hablar alguna vez con alguno, ir hasta el lugar y decirle: hace una hora que está usted acá. Venga al juzgado y se terminó la historia.

También me ha tocado una empresa de colectivo. El chofer se negaba a conducir el vehículo al depósito. Debíamos evitar que circulara y no podíamos tener a los inspectores las 24 horas. Entonces, colocamos dos contenedores para que el colectivo no circulara.