Declaró uno de los prefectos y dijo que lo secuestraron y pusieron droga en su mochila

Comenzó ayer el juicio a los suboficiales de Prefectura Naval Guillermo Antonio Rodríguez (30) y César Daniel Sandoval (35), acusados de traficar casi 20 kilos de marihuana en marzo de 2021 en la localidad de El Sombrero.

Tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa y las pruebas que existen en la misma se abrió el debate y ambos acusados decidieron declarar.

Rodríguez solamente se refirió al destrato del personal de la Policía Federal en el operativo por no haberlo cuidado. No respondió preguntas y no quiso hablar sobre la tenencia de la mochila con droga que llevaba consigo al momento de ser detenido.

Sin embargo Sandoval quien ya en otras oportunidades ratificó su inocencia a través de videos que sube a Youtube, decidió contar su versión que carece de coherencia.

En su relato que se extendió por mas de una hora, dijo que se encontraba en servicio en la provincia de Buenos Aires y le otorgaron la misión de realizar una investigación en Corrientes para hacer el seguimiento de un importante narcotraficante.

Fue así que ese día que fue detenido, lo secuestraron en la rotonda de Corrientes y luego lo largaron en la zona de El Sombrero, con una mochila cargada de marihuana.

Dijo que la Policía Federal lo detuvo porque el narcotraficante que él investigaba le otorgaba información a la Federal. No supo responder por qué llevaba un revolver calibre 9 milímetro limada y un handy.

También declararon los testigos del procedimiento. Explicaron que los detenidos se mostraron colaborativos con la fuerza federal al momento de la requisa y posterior aprehensión. Ninguno se quejó o contó que fueron secuestrados como relató Sandoval.

De acuerdo a la acusación el 7 de marzo de 2021 ambos suboficiales se dirigían a pie por la banquina de la Ruta Nacional 12 a la altura de la localidad de El Sombrero, distante 32 kilómetros de la capital correntina.

Alrededor de las 1.30, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que cumplen servicio en un control fijo sobre esa ruta dieron la voz de alto y exigieron a los hombres de la PNA que se detengan, al tiempo que se internaron por una calle interna.

Tras resistirse a ser identificados, el personal de PFA logró retenerlos y determinó que Rodríguez llevaba una mochila y Sandoval otra, así como una riñonera, dentro de la cual se halló un arma de fuego calibre 9 milímetros, la que fue retirada de su poder y en la cual, una vez realizada la apertura, surgió que contenía cargada 13 balas.

Mientras que entre ambas mochilas había un total de 23 envoltorios con marihuana y el pesaje del total arrojó un peso total de 19,500 kilogramos.

.(NG).