Gabi Morales: “Gracias a Dios se me abrió el arco y espero seguir igual”

Gabriel Morales, autor del gol para la victoria de Boca Unidos frente a Juventud Antoniana de Salta por el torneo Federal A se manifestó “contento por el triunfo; venimos haciendo bien las cosas y nos merecíamos esto” dijo en declaraciones realizadas a la salida de vestuarios.

Para el equipo correntino no fue sencilla la victoria. “Se veía de afuera que estaba un poco cerrado (el partido) las pelotas que ellos agarraban la tiraban para arriba, no querían jugar. No pudimos marcar en el primer tiempo, que cuando es así después ya se hace más complicado porque se cierra más el rival. Gracias a Dios el gol se concretó en una jugada media borrosa donde la toco con el jugador de ellos”, expresó.

“Estoy contento por entrar a hacer el papel que me toca y por el triunfo también. Gracias a Dios se me abrió un poquito el arco, espero seguir igual”, señaló en relación a los goles convertidos consecutivamente a Juventud Antoniana, y anteriormente a Crucero del Norte.

Morales dijo que “esta victoria tiene muchísimo valor porque nos ponemos con la misma cantidad de puntos que Sarmiento, que es el segundo en la tabla. La verdad que estamos en un momento muy bueno, esperamos seguir igual; de local se nota que estamos muy fuertes, pero hay que seguir laburando para lo que viene”.

El media punta viene de marcar por duplicado ingresando desde el banco de relevos. “Estamos todos para jugar, hoy me toca estar en el banco, pero donde me toque hacerlo voy a dejar lo mejor de mí. Las veces que pude entrar siento que lo hice bien, pero hay compañeros que también lo están haciendo bien, y la competencia siempre es sana”, declaró.

“Felicito a mis compañeros que hicieron un gran papel. El primer tiempo fue muy duro y ellos abrieron mucho el partido para que los del banco podamos hacer lo que venimos haciendo”, indicó.

Respecto a la fuerte localía que está teniendo el equipo, Gabi lo adjudicó que “tenemos un grupo muy bueno, sano, competitivo, con jóvenes que nos están siguiendo. Hay que ser realistas y ver que al que le toca estar se tira de cabeza y lo hacen bien, y eso se demuestra dentro de la cancha”.

“De visitante es medio complicado, a casi todos los equipos le pasa lo mismo. Se dio que pudimos ganar en Misiones y este triunfo (frente a Antoniana) también nos sirvió para poder estar arriba, siendo conscientes que ahora nos quedamos libres. Lo cierto es que estamos todos ahí y puede pasar cualquier cosa”, agregó.

El equipo correntino tendrá el miércoles fecha libre, y el fin de semana visitará a Sol de América de Formosa. “Es un parate corto porque se juega entre semana la fecha y después ya nos toca de nuevo, así que hay que seguir como venimos, que estamos haciendo las cosas bien”, indicó.

Finalmente, Morales se refirió al próximo compromiso frente a Sol de América. “Es una cancha y un rival complicado que viene bien también, y nosotros vamos a buscar demostrar lo que venimos haciendo, vamos a entrenar en la semana para eso, y ojalá que Dios quiera se nos pueda dar un resultado positivo”.