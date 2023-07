Dres. Jorge y Alejandro Gorodner (*)

Desde hace siglos la infectología ha preocupado social y económicamente al mundo por el desafío que implica la morbilidad y mortalidad de numerosas patologías de fácil transmisibilidad y dificultoso control. En tal sentido, ante la carencia de agentes preventivos (vacunas) y curativos (antibióticos), las acciones para una atención especializada de singular calidad; alta capacitación profesional y consecuente producción científica por las investigaciones clínico-epidemiológica de las patologías prevalentes, encontró su lugar de desarrollo en el Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñíz”.

Tiempo después, con el advenimiento de los antibióticos, se consideró innecesaria la existencia de tales organismos, salvo en determinados lugares, donde la magnitud de la problemática infectológica y su demanda justificaba su existencia (ejemplo: Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñíz” de Buenos Aires, fundado en 1871 con motivo de la epidemia de fiebre amarilla). Los hospitales generales o policlínicos llenaron dicho vacío, considerando muchos que con antimicrobianos las patologías infecciosas y las comorbilidades microbianas se resolverían fácilmente y por ende le había llegado el fin a las infectopatías, no teniendo sentido la existencia de hospitales de enfermedades infecciosas.

A medida que transcurre la evolución de las especies, el material genético de algunos agentes infecciosos, que incluyen bacterias, virus, hongos, parásitos y priones, pueden sufrir modificaciones que le hacen variar sus propiedades, tornándose generalmente más resistentes y agresivos, incurriendo en la problemática de la resistencia microbiana y sensibilidad disminuida, entre otros, que desafían por su magnitud.

El uso indiscriminado e irracional de los antibióticos, si bien en los hospitales generales se observan medidas de bioseguridad con énfasis en cirugía, dio como resultado la mutación de la mayor parte de los microbios actuantes creando cepas de alta resistencia y de difícil tratamiento con los antibióticos conocidos.

A lo que se debe agregar la aparición de microbios ubicuos de difícil control en dichos centros de salud, dando como resultado la necesidad de contar con nuevos antibióticos, cada vez más agresivos, que respondan adecuadamente a las necesidades de combatir las patologías infecciosas y los agentes microbianos relacionados con las infecciones intrahospitalarias, por cuanto los conocidos dejaron de tener efecto. El resultado es que se han creado microorganismos resistentes a antibióticos, generando un problema médico-sanitario, como es el caso de la multiresistencia en el tratamiento de la tuberculosis, y consecuentemente el peligro que entraña para el personal del equipo de salud no observar cuidadosamente las normas de bioseguridad para su protección y control para evitar la problemática de las infecciones hospitalarias.

Diversos motivos inciden para que un número importante de pacientes internados en hospitales de distinta complejidad, sufran en un momento de la evolución del proceso patogénico que dio lugar a su internación, una infección sobreagregada y generada en el mismo nosocomio. De ello no está indemne el equipo de salud y eventualmente los estudiantes que concurren al hospital para su adecuada formación. Todo ello debido a variados factores de carácter físico, químico, biológico; por ejemplo: disminución de las defensas inmunológicas, inadecuada capacidad instalada, inobservancia de medidas de prevención, entre otros.

En la actualidad a la problemática planteada se suma la alta incidencia de patologías emergentes, reemergentes y nuevas, influenciados en gran medida por el cambio climático y el calentamiento global.

Respecto a la ecología ambiental debida a la multiplicación de agentes vectores de numerosas patologías endemoepidémicas condicionadas y estimuladas por el cambio climático y el calentamiento global, deben considerarse las variaciones termométricas, los ambientes contaminados, la ignorancia, falta de limpieza del entorno de la vivienda y el interior de la misma, la inobservancia del control y lucha contra vectores, pobreza y hambre de poblaciones vulnerables y su hacinamiento con baja de la inmunidad. Todo ello constituye un caldo de cultivo para diezmar a las comunidades afectadas por las circunstancias en su presente y futuro.

Medidas a aplicar

en hospitales

A nivel hospitalario al internar a un paciente debe tenerse en cuenta que puede presentar tres situaciones:

1) ser portador de una enfermedad no infecciosa,

2) presentar diversas patologías, pero acompañadas de un proceso infeccioso oculto,

3) internarse por padecer una patología infecciosa.

En el caso de que un facultativo decida la internación de un paciente por presentar un cuadro clínico infeccioso que requiera atención especializada, o que presente a lo largo de su internación un proceso infeccioso, se deben disponer de inmediato una serie de medidas adecuadas a los fines de controlar dicha contingencia. A la vez debe protegerse al equipo de salud evitando su contaminación; evitar la contaminación de otros pacientes; asegurar la desinfección permanente de las instalaciones y los equipos o instrumentales; asegurar la mejoría del paciente a breve plazo mediante la aplicación de los recursos disponibles, incluidos los terapéuticos; y asegurar la vigencia del sistema de vigilancia hospitalaria.

De tal manera se estará llevando a la práctica los pilares básicos de la atención en salud, que se basan según Malagón-Londoño y col., en la atención a las personas; atención en salud, atención del medio ambiente y prevención. Para ello los autores enfatizan que el hospital debe contar con un sistema de control de infecciones que dependa de la Dirección del Hospital y que concurran a asistir a dicho Comité los Servicios de Arquitectura e Infraestructura Física, Bioseguridad del Equipo de Salud, Laboratorio Clínico; Vigilancia Epidemiológica, Investigación, Saneamiento Ambiental, Medicina Legal e Infectología. Todos estos servicios deben formar una unidad operacional con unidades de información, fomento y prevención, educación continua, participación comunitaria, adaptación de tecnologías y validación de procedimientos. Destacando que los soportes básicos de actuación permanente son la educación continua, investigación y evaluación.

La posibilidad del equipo de salud de infectarse está en relación con la magnitud de la infectopatía y del tamaño del inóculo (agente infeccioso); momento o estado inmunológico en que se encuentra el paciente y/o cualquiera de los integrantes del equipo de salud, el número de exposiciones a que se ha sometido el personal y su consiguiente riesgo laboral, y las facilidades y medidas de protección con que cuente el personal sanitario en riesgo.

En tal sentido, la necesidad de aplicar rutinariamente las normas de bioseguridad se fundamentan en niveles de riesgo, considerando que a mayor exposición, mayor riesgo; a mayor protección, menor riesgo; a mayor responsabilidad y conocimiento profesional y técnico, menor riesgo.

La bioseguridad cumplirá adecuadamente con sus propósitos de cumplirse con los siguientes puntos:

1. Aplicar rigurosamente las normas de bioseguridad.

2. Informar al equipo de salud sobre medidas protectivas personales, ambientales en el ámbito de trabajo y comunitarias.

3. El riesgo que corre el equipo de salud a nivel hospitalario es 3 a 7 veces mayor que la población general.

El personal sanitario se puede infectar por:

1. Inadecuado manejo de fluidos corporales de pacientes contaminados.

2. Contagio a través de las vías aéreas.

3. Accidental durante un acto asistencial.

4. Contaminación ante maniobras invasivas.

5. Accidentes de laboratorio.

6. Contaminación de manos.

7. Inadecuada protección frente a radiaciones de aplicación diagnóstica y/o terapéutica.

La posibilidad de infectar al equipo de salud está en relación con:

1. Magnitud de la infectopatía y tamaño del inóculo.

2. Momento inmunológico de los actores.

3. Número de exposiciones y riesgo laboral.

4. Medidas protectivas del personal en riesgo.

El modo de transmisión puede deberse a los

siguientes factores:

1. Accidental durante un acto asistencial o procedimiento invasivo

2. Lesiones durante la practica asistencial.

3. Contaminación al realizar maniobras invasivas.

4. Accidentes de laboratorio.

5. Contagio a través de vías aéreas.

6. Contaminación de manos.

Las medidas universales de bioseguridad:

1. Multivacunación preventiva.

2. Tratamiento especial a material contaminado o sospechoso.

3. Uso de material descartable.

4. Lavado de manos antes y después de revisar o atender pacientes.

5. Uso de guantes de látex.

6. Uso de barbijo N95 ante pacientes con patologías respiratorias.

Las medidas especiales a tener en cuenta:

1. Particularmente durante el Acto Quirúrgico.

2. Especiales para personal de Laboratorio.

3. Precauciones especiales en historiología.

4. Medidas para hemodiálisis.

5. Precauciones en Odontología.

6. Precauciones con Enfermedades Infecciosas Respiratorias.

7. Medidas para el Personal del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Ante un accidente laboral del personal de salud se debe recolectar suficiente

información sobre:

1. Día y hora de exposición

2. Tipo de tarea

3. Detalles del material contaminante

4. Duración de la exposición

5. Condiciones de la exposición

6. Descripción de la fuente contaminante

7. Evaluación del trabajador

8. Aislamiento según corresponda

9. Control y seguimiento durante 1 año

10. Aconsejar no donar sangre y proteger a la pareja

Medidas para comunidad

Consideramos que el concepto de bioseguridad hospitalaria debe extrapolarse a toda la comunidad. La observación de las normas aplicadas al medio ambiente para la prevención y eventual control de patologías, fundamentalmente transmitida por vectores hematófagos, constituyen un aporte sustancial al control de las patologías endemoepidémicas conminantes para la sociedad.

La magnitud en número y dispersión vectorial en la naturaleza, además de incluir a determinados agentes microbianos de diferente estirpe por parte de portadores “sanos” que pueden infectar a terceros, constituyen una preocupación importante para las autoridades sanitarias y lo deben ser también para el habitante del país que probablemente sufra alguna de las patologías prevalentes o de alta incidencia estacional.

Con educación y adecuada disponibilidad de recursos técnicos y económicos, la sociedad debe enfrentar las contingencias deletéreas magnificadas en la actualidad por el cambio climático y el calentamiento global. Pero ello solo no alcanza si no se logra que el hombre no contamine la naturaleza observando las medidas de cuidado del ambiente. Los resultados que se observan con la tala indiscriminada de bosques, las inundaciones, el cambio de curso de recursos hídricos, los cambios del régimen de lluvias y el aumento de la temperatura, son solo algunos de los factores que inciden en la problemática medioambiental, en todos los casos ocasionados por el hombre.

El hombre debe velar por su higiene personal y la de su familia; de su vivienda y del entorno de la misma, cuidando de desmalezar, si correspondiera en su entorno, para no favorecer la cría de agentes vectores. Asimismo vigilar las fuentes de agua no permitiendo que queden restos del recurso en recipientes abiertos donde puedan criarse vectores. De existir fuentes de agua a cielo abierto, estas deben ser cuidadosamente cubiertas o en caso contrario el agua de piletas o similares deben tener un movimiento permanente para evitar la ovipostura y desarrollo larvario de mosquitos involucrados en la cadena de transmisión de patologías infecciosas, como el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, etc.

La vivienda además de limpia, debe estar bien aireada, cuidando que defectos o deterioros en ésta no se constituyan en criaderos de vectores. Si la vivienda no posee servicios sanitarios y en su lugar fuera de la misma hay una letrina, se deberá higienizar y mantenerla con el máximo saneamiento y adecuación ambiental. La cocina no deberá ser criadero de roedores, cucarachas y/o moscas, procurando una adecuada higiene. Los alimentos deberán lavarse cuidadosamente y su cocción debiera superar los 70ª de temperatura. La ropa una vez lavada deberá plancharse para asegurar su limpieza y desinfección por el calor eliminando elementos contaminantes.

Conclusiones

Se considera que una conducta adecuada para un eficaz accionar profesional o comunitario en que se encuentra desarrollando el hombre, sea a nivel asistencial o residente de una comunidad en riesgo, será de alto valor social y sanitario para hacer frente a patologías infectocontagiosas incrementadas por el cambio climático y el calentamiento global, además de variadas contingencias epidemiológicas de gran magnitud de acuerdo con una salud de la OMS/OPS.

(*) JORGE OSVALDO

GORODNER. Médico y doctor en Medicina (UBA). Profesor honorario de Medicina (UBA). Miembro de la Academia Nacional de Medicina. Miembro del Tribunal de Honor de la Asociación Médica Argentina (AMA). Director de la carrera del Doctorado en Medicina (Unne). Presidente de la Sociedad Argentina de Enfermedades Emergentes (AMA).

(*) ALEJANDRO A.

GORODNER

Medico especialista en cirugía. Especialista en enfermedades infecciosas (Unne). Especialista en Salud Pùblica (Unne). Coordinador Gral. Gabinete de Simulaciòn (Fac. Medicina Unne)